Капітан 1 рангу Антон Купрін командував флагманом Чорноморського флоту РФ ракетним крейсером «Москва»

На борту флагмана Чорноморського флоту РФ «Москва», який затонув ввечері 14 квітня внаслідок українського ракетного удару, загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.

«Капітан 1 рангу командир крейсера «Москва» Купрін Антон Валерійович загинув на борту флагмана Чорноморського флоту Росії. Саме за його наказами з крейсера здійснювався обстріл крилатими ракетами українських міст», – повідомили у Telegram-каналі Новини Збройних сил.

Також, за інформацією екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який у 2019 році отримав українське громадянство, з 510 осіб штатного екіпажу корабля загинуло 452 особи.

«За уточненими даними, кількість врятованих моряків «Москва» становила 58 осіб зі штатного екіпажу 510», – повідомив Пономарьов.

Загибель майже усього екіпажу підтвердили також радник президента України Олексій Арестович і радник міністра внутнішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва». Після цього крейсер перекинувся і почав тонути. Пізніше Росія офіційно підтвердила його загибель, проте у міноборони Росії запевняли, що екіпаж крейсера був врятований.