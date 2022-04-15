На борту російського крейсера «Москва» загинули понад 450 моряків
90% екіпажу на чолі з капітаном пішли на дно
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На борту флагмана Чорноморського флоту РФ «Москва», який затонув ввечері 14 квітня внаслідок українського ракетного удару, загинули понад 450 російських військових разом з капітаном Антоном Купріним.
«Капітан 1 рангу командир крейсера «Москва» Купрін Антон Валерійович загинув на борту флагмана Чорноморського флоту Росії. Саме за його наказами з крейсера здійснювався обстріл крилатими ракетами українських міст», – повідомили у Telegram-каналі Новини Збройних сил.
Також, за інформацією екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який у 2019 році отримав українське громадянство, з 510 осіб штатного екіпажу корабля загинуло 452 особи.
«За уточненими даними, кількість врятованих моряків «Москва» становила 58 осіб зі штатного екіпажу 510», – повідомив Пономарьов.
Загибель майже усього екіпажу підтвердили також радник президента України Олексій Арестович і радник міністра внутнішніх справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру «Москва». Після цього крейсер перекинувся і почав тонути. Пізніше Росія офіційно підтвердила його загибель, проте у міноборони Росії запевняли, що екіпаж крейсера був врятований.