Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов отримав українське громадянство
Російський політик у 2014 році був єдиним депутатом Державної Думи РФ, хто проголосував проти анексії Криму
Ілля Пономарьов, який, коли був 2014 році депутатом Державної Думи РФ, голосував проти окупації Криму, отримав громадянство України. Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Facebook.
«Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії», - заявив Пономарьов.
Зазначимо, що у жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі РФ згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. доларів з коштів інноваційного фонду «Сколково». Сам політик перед цим покинув Росію. Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.
1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до «нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні». За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.
Як інформував ZAXID.NET, раніше екс-депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков і його дружина, також депутат Держдуми Марія Максакова покинули РФ, отримавши українське громадянство. Однак 23 березня 2017 року у Києві Дениса Вороненкова застрелили. Його вбивця помер у лікарні – його встиг поранити охоронець екс-депутата.