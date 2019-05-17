Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов отримав українське громадянство

В Росії Пономарьов оголошений в розшук за підозрою в розтраті

Ілля Пономарьов, який, коли був 2014 році депутатом Державної Думи РФ, голосував проти окупації Криму, отримав громадянство України. Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Facebook.

«Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії», - заявив Пономарьов.

Зазначимо, що у жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі РФ згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. доларів з коштів інноваційного фонду «Сколково». Сам політик перед цим покинув Росію. Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.

1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до «нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні». За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.

Як інформував ZAXID.NET, раніше екс-депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков і його дружина, також депутат Держдуми Марія Максакова покинули РФ, отримавши українське громадянство. Однак 23 березня 2017 року у Києві Дениса Вороненкова застрелили. Його вбивця помер у лікарні – його встиг поранити охоронець екс-депутата.