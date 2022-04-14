Уражений українськими ракетами російський крейсер «Москва» після пожежі перекинувся і почав тонути. Про це заявив спікер оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров.

За його словами, флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження.

«В Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" - флагман чорноморського флоту росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути», – заяивив Назаров.

Чи затонув корабель остаточно – наразі не уточняється. Так само поки немає деталей про долю окупантів на його борту. Міноборони РФ стверджує, що «крейсер поки що на плаву».​

На те, що після удару «Москва» почала тонути раніше натякнув і радник глави ОП Олексій Арестович. За його словами, «флагман чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" провів негативне спливання поблизу острова, де його послали на х*й».

Саме крейсер «Москва» і патрульний корабель ЧФ РФ «Васілій Биков» погрожували захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною.

Ввечері 13 квітня українськими протикорабельними ракетами «Нептун» ЗСУ вразили ракетний крейсер «Москва».

Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний. На підмогу «Москві» прийшли 4 російські технічні судна, але сильний шторм заважав рятувальній операції.