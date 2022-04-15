Росіяни не змогли евакуювати екіпаж російського ракетного крейсера «Москва», який 13 квітня ракетним ударом підбили українські воїни, через шторм, повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ми спостерігали, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України, тому що шторм не дозволив ні провести спокійно боротьбу за живучість та рятувальну операцію, ні евакуювати екіпаж», – розповіла Гуменюк на брифінгу в п’ятницю, 15 квітня, повідомила агенція УНН.

За її словами, ураження крейсера стало ударом по імперських амбіціях ворога й цього не пробачать. Гуменюк зазначила, що через це зараз російські загарбники б’ють ракетами по півдню України, а також використовують заборонені касетні снаряди, як це сталося у п’ятницю в Миколаєві.

Нагадаємо, 13 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по російському ракетному крейсеру «Москва», після чого на його борту здетонував боєкомплект і почалася пожежа. 14 квітня російське міністерство оборони повідомило, що крейсер затонув під час буксирування в порт базування. 15 квітня низка джерел повідомила, що майже весь екіпаж корабля загинув.

Російська влада не називає причину пожежі, через яку відбулася детонація боєзапасу, а також стверджує, що екіпаж крейсера вдалося евакуювати. Утім варто зазначити, що Росія не повідомляє про свої поразки і приховує інформацію про точну кількість своїх військових, яких знищили українські захисники.