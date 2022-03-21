Знищений танк російських окупаційних військ

Прокремлівське видання «Комсомольская правда» опублікувало статтю, у якій, з посиланням на дані міноборони країни-агресорки, повідомило, що в Україні загинув 9861 російський солдат і 16153 отримали поранення. І це при тому, що остання офіційно озвучена цифра російських втрат станом на 2 березня становила 498. Згодом із матеріалу прибрали ці цифри, однак дані статті збереглися. На це звернув увагу італійський письменник та журналіст українського походження Ярослав Трофімов, який повідомив про це у Twitter.

У своїй статті видання нагадує, що згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, з початку війни з Україною, яку в Росії під страхом кримінального покарання називають «спеціальною військовою операцією», окупаційна армія станом на 20 березня втратили 96 літаків, 118 вертольотів і 14,7 тис. військових.

Як заперечення зазначеним даним газета наводить офіційні дані російського генштабу, які нібито були озвучені на брифінгу.

«Міноборони РФ спростовує інформацію українського Генштабу про нібито масштабні втрати ЗС РФ в Україні. За даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи», – написала газета.

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скріншот зі сторінки видання "Комсомольськая правда"

Зауважимо, що на брифінгу російського військового відомства такої інформації не наводилося. А сам фрагмент статті наразі вже видалили із сайту.

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Як інформував ZAXID.NET, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 21 березня орієнтовно становлять: особового складу – близько 15 тис. осіб, танків ‒ 498 од, бойових броньованих машин ‒ 1535 од, артилерійських систем – 240 од, РСЗВ - 80 од, засобів ППО – 45 од, літаків – 97 од, гелікоптерів – 121 од, автомобільної техніки – 969 од, кораблі /катери – 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24, спеціальної техніки – 13. Наведені дані постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Натомість у Міноборони Росії визнають лише загибель 498 російських військових і поранення 1597. При цьому, у Міноборони РФ заперечують дані української сторони про збиті російські літаки і розбомблену техніку.