Наслідки обстрілу Миколаєва, п’ятниця, 15 квітня

Російські загарбники вдень у п’ятницю, 15 квітня, обстріляли житлові квартали Миколаєва, унаслідок чого п’ятеро людей загинули і 15 отримали поранення, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих. П’ята людина підняла снаряд, який не розірвався», – написав Кім у Telegram.

Він також звернувся до місцевих жителів не чіпати невідомих предметів, оскільки це може загрожувати життю.

Нагадаємо, на Харківщині 15 квітня росіяни обстріляли евакуаційні автобуси, унаслідок чого загинули семеро людей.

Що таке касетні снаряди і чому вони небезпечні

Касетні бомби – авіабомби й артилерійські снаряди, що складаються з виштовхуваного заряду і сотень вибухонебезпечних малих бойових елементів. Ці елементи розкидаються у межах великої території. Далеко не всі з них вибухають при ударі. Нерідко вони залишаються в бойовому стані багато років, через що загрожують мирному населенню.

За даними ООН, найчастіше від мін, що не розірвалися, які були упаковані в касетні бомби, страждають мирні жителі й особливо діти, яких приваблює яскраве забарвлення боєприпасів.

У 2008 році у Дубліні (Ірландія) на міжнародній конференції досягнута угода про заборону використання касетних бомб. Дипломати більш ніж зі ста країн – учасниць конференції домовилися про проект угоди, який покликаний зупинити поточне виробництво касетних бомб і вилучити цей вид озброєння з арсеналів. Згідно з угодою, всі запаси касетних бомббмали знищити до 2016 року.