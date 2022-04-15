Знищені евакуаційні автобуси на Харківщині

Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині, через що загинули семеро людей, ще 27 цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У повідомленні вказано, що 14 квітня російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення.

Раніше голова Харківської ОДА повідомляв, що за час війни російські солдати вбили понад 500 цивільних мешканців Харківщини.