Росіяни обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині, є загиблі
Щонайменше семеро загиблих та 27 поранених
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Знищені евакуаційні автобуси на Харківщині
Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині, через що загинули семеро людей, ще 27 цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У повідомленні вказано, що 14 квітня російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинуло 7 осіб. Ще 27 людей отримали поранення.
Раніше голова Харківської ОДА повідомляв, що за час війни російські солдати вбили понад 500 цивільних мешканців Харківщини.
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