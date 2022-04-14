Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке почалося 24 лютого, загинули 503 цивільних жителі Харкова і Харківської області, серед них 24 дитини.

«За час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них – 24 дитини. Це невинне цивільне населення, ми їм не пробачимо жодного життя!» – повідомив у четвер, 14 квітня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом із 24 лютого лише в Маріуполі Донецької області загинули кілька десятків тисяч мирних жителів. Точна кількість українців, загиблих від рук росіян, наразі невідома, оскільки багато вбитих поховані у братських могилах, інші перебувають під завалами житлових будинків, на які росіяни скидали авіабомби. Розбори цих завалів тривають.