Верховна Рада на засіданні в четвер, 14 квітня, ухвалила постанову, якою визнала дії російської армії в Україні геноцидом українського народу. За документ проголосували 363 народні депутати.

«Вчинені ЗС РФ дії є не просто злочином агресії, а переслідують мету системного та послідовного знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток. Це вимагає невідкладного визнання дій, вчинених ЗС РФ під час останньої фази збройної агресії РФ проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Також ця постанова передбачає направлення звернень від Верховної Ради до ООН, ПАРЄ, Європарламенту, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання дій російських військових в Україні геноцидом українського народу.

Нагадаємо, президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда вже називали дії Росії в Україні геноцидом, тоді як лідери інших країн поки що називають масові вбивства і катування мирних жителів воєнними злочинами.

Кількість невинно вбитих російськими солдатами українців перевищує 20 тисяч. Точну кількість вбитих мирних жителів наразі встановити неможливо, про кількість вбитих українських воїнів інформація відсутня.

Окрім вбивств, росіяни також займаються в Україні мародерством і зґвалтуваннями.