Верховна Рада заборонила символіку, яку використовують збройні сили Росії у війні проти України, та визнала режим РФ нацистським. Відповідний законопроект у другому читанні ухвалили у четвер, 14 квітня.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид українського народу та масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

Політичний режим Росії визнали і таким, що ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим, який був у гітлерівській Німеччині.

Законопроект забороняє пропаганду російського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ. При цьому використання символіки Збройних сил РФ забороняється й визнається окремим видом пропаганди. Такою символікою вважається використання латинських літер Z та V без правомірного контексту або в контексті пропаганди воєнного вторгнення РФ, а також заміна цими літерами кириличних букв «З», «С», «В, та «Ф».

Водночас, порушенням не вважатиметься використання такої символіки у творах і матеріалах, що засуджують збройну агресію проти України.

За порушення закону передбачена цивільно-правова, адміністративна, адміністративно-господарська і кримінальна відповідальність.