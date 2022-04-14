Верховна Рада на засіданні в четвер, 14 квітня, прийняла з пропозиціями президента закон про посилення відповідальності для колаборантів. За відповідний документ проголосували 357 народних депутатів, повідомив сайт парламенту.

Згідно з законом, Кримінальний кодекс доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

«Умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої», – йдеться в документі.

Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» парламент ухвалив 24 березня 2022 року. Однак 6 квітня президент повернув документ до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

16 березня в Україні набув чинності закон, який запровадив кримінальну відповідальність за колабораціонізм.