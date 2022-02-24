Російські війська захопили український острів Зміїний
Острів у Чорному морі атакували з російських кораблів і авіації, не лишилось жодної цілої будівлі
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Російські війська захопили острів Зміїний, зв’язку з українськими військовими немає, повідомили у Держприкордонслужбі України.
«Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантами було зруйновано інфраструктуру на острові, уточнили у відомстві», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що ворог сьогодні неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові з вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону.
Нагадаємо, вранці на острові Зміїному окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.
Зміїний – острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області. Житлові споруди на острові становлять селище Біле Одеської області.
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