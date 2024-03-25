У палубі десантного корабля з'явилася пробоїна

Російський десантний корабель «Ямал», який базувався у Севастополі та зазнав української ракетної атаки 23 березня, перебуває у критичному стані. Про це повідомили у понеділок, 25 березня, у прес-службі Головного управління розвідки.

Внаслідок успішного вогневого ураження військових об’єктів росіян у Криму пошкоджень зазнав великий десантний корабель «Ямал», який брав участь в окупації Криму. Крім цього корабля ушкодження отримали й інші об’єкти судноплавного заводу Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

«За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті», – повідомили у прес-службі ГУР.

Стан інших об’єктів у Криму, які атакували ЗСУ, наразі невідомий. У прес-службі ГУР повідомили, що деталі про втрати росіян внаслідок української ракетної атаки наразі уточнюються.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук також підтвердив ушкодження двох російських кораблів – «Ямал» та «Азов». В ефірі телемарафону речник ВМС заявив, що також можливе ураження третього корабля – судна «Іван Хурс», яке вже зазнало атаки з боку українських військовослужбовців. Наразі інформація про ураження третього корабля уточнюється.

Водночас OSINT-спільнота опублікувала супутникові знімки кораблів у Севастополі, припустивши, що «Ямал» та «Азов» не пошкоджені або отримали мінімальні пошкодження.

Нагадаємо, 24 березня у прес-службі Генштабу підтвердили ракетну атаку на військові об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. ЗСУ обстріляли кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, серед яких були десантні кораблі «Ямал» і «Азов», а також центр зв’язку окупантів. Повідомлення про обстріл російських кораблів з’явилися у мережі ввечері 23 березня.

За даними моніторингового пабліка Osint technical, щонайменше три крилаті ракети Storm Shadow влучили у центр зв’язку ЧФ Росії. Про стан корабля «Азов» наразі нічого невідомо. Водночас росіяни традиційно заявили про нібито збиття усіх повітряних цілей, які атакували Севастополь.