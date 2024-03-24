У ніч на неділю, 24 березня, українські сили ППО збили 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Як повідомляється, російські окупанти атакували 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з російського Енгельса. Крім того, вони використали 28 ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та окупованого мису Чауда для атаки по українських містах.

«Внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей», – йдеться у повідомленні.

Тим часом в мережі на основі даних від Повітряних сил склали маршрути ракет і «шахедів» під час нічної масованої атаки Росії. Хоча вони приблизні, видно, що основна ціль цього разу – західні регіони нашої держави.

Нагадаємо, що вночі окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямів. Пізніше стало відомо про пуск ракет із бомбардувальників Ту-95. Вибухи було чути у Києві, а також Київській, Хмельницькій та Львівській областях.