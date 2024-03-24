В ніч на 24 березня росіяни атакували Львівську область крилатими ракетами та безпілотниками. Є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Вранці в нього поцілили влучили ракетами «Кинджал».

Повітряну тривогу оголосили о 3:30, вона тривала до 6 ранку. Спершу голова ЛОВА попередив, що над Львівською областю є декілька ворожих ударних безпілотників. Вони рухалися у напрямку Стрийського району. Близько 5 ранку зафіксували крилаті ракети, теж в напрямку Стрийщини.

«Уночі ворожі “шахеди” та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Голова ЛОВА додав, що у зону відповідальності ПвК «Захід» вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників. За попередньою інформацією, збили 8 ракет та усі сім «шахедів». Частину з них – у Львівській області. Решту – в інших областях.

У зоні відповідальності ПвК «Захід» – Львівщина, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області. Загалом військові знищили цієї ночі 43 повітряні цілі над Україною.

Вранці 24 березня знову була оголошена повітряна тривога. Близько 09:30 ворог повторно атакував той сам обʼєкт критичної інфраструктури, який уразив вночі. Зафіксовано два влучання гіперзвуковими ракетами «Кинджал».

У ніч на неділю, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку різних регіонів України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під час удару одна із російських ракет залетіла на територію Польщі.