Через російську ракету у Польщі підняли в небо авіацію НАТО

У ніч на неділю, 24 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку різних регіонів України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під час удару одна із російських ракет залетіла на територію Польщі, повідомило польське Міноборони.

Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО.

«24 березня о 4:23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальньою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України», – йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

«Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого було задіяно польську та союзну авіацію», – зазначили у відомстві.

У Польщі додали, що на постійній основі стежить за ситуацією на території України і завжди готова забезпечити безпеку польського повітряного простору.

Додамо, що поляки піднімали авіацію в повітря під час російської атаки по Україні у ніч на 22 березня. Однак тоді російські ракети не залітали на територію Польщі.