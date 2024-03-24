Російська ракета залетіла на 1,5-2 км вглиб Польщі і пробула у повітряному просторі країни 39 секунд

Польська авіація могла б збити російську крилату ракету, що порушила сьогодні вранці повітряний простір Польщі, але за умови, якби вона залетіла далі, углиб країни і становила загрозу для безпеки країни. Про це у неділю, 24 березня, заявив віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише видання Wiadomosci.

За його словами, за ворожою ракетою весь час спостерігали польські радарні системи. До того ж у моніторингу брала участь українська сторона.

«Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, прямувала до цілі в Польщі, її б збили», – наголосив Косіняк-Камиш.

Він також подякував США та Великій Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року. Крім того, міністр наголосив, що сьогоднішній інцидент ще раз показує важливість підтримки України.

Своєю чергою радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка заявив, що з попередніх ракетних ударів поблизу Бидгоща та Пшеводова польська влада зробила висновки.

«Зенітно-ракетна оборона, чергові пари винищувачів F-16 (польська та американська) опинилися в районі вчасно, а тому встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше», – пояснив він.

Разом з тим, стало відомо, що Польща вимагатиме від Росії пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни. З відповідною нотою виступило Польське МЗС.

«Перш за все, ми закликаємо Російську Федерацію припинити авіаатаки терористів на жителів і територію України, припинити війну й розв'язати внутрішні проблеми країни. Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду своїх кордонів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська ракета залетіла в польський повітряний простір приблизно о 4:23 ранку. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство). Російська ракета пробула у повітряному просторі країни 39 секунд і летіла зі швидкістю 800 км/год на висоті 400 метрів. Вона залетіла на 1,5-2 км вглиб Польщі після чого полетіла на Львівщину.