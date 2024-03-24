Аеробалістична ракета летить з гіперзвуковою швидкістю і швидко досягає цілі

Після нічної атаки, коли Львівщину атакували дронами-камікадзе та ракетами, вранці 24 березня росіяни ще раз запустили ракети в об’єкт критичної інфраструктури в області. Цього разу це були гіперзвукові ракети «Кинджал».

Повітряна тривога тривала недовго – з 09:30 до 10:00. Однак за цей період на Львівщині пролунали вибухи.

Голова ЛОДА повідомив, що ворог підняв у небо 4 МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Їх і запустили у напрямку Львівщини.

«Ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області “кинджалами”. Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі», – зазначив Максим Козицький.

Рятувальники, які гасили пожежу, встигли сховатися у безпечне місце. Інформації про постраждалих немає.

Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов додав, що зранку ворог атакував енергетичну інфраструктуру, є пошкодження обʼєктів «Нафтогаз» на заході.

«Кинджал» – аеробалістична ракета ЗС РФ, яку запускає надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії МіГ-31К. Ракета летить з гіперзвуковою швидкістю, перевищуючи швидкість звуку в 10 разів.