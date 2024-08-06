Ворог використовує бойові гелікоптери для патрулювання та обстрілу позицій українських захисників на прикордонні

У вівторок, 6 серпня, українські військові збили над Сумською областю російський гелікоптер.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділи Сил безпеки та оборони знищили одну ворожу балістичну ракету, два безпілотники та один гелікоптер.

Раніше російські пропагандистські ресурси заявили про збиття гелікоптера Ка-52 над Курською областю Росії. За інформацією російських військових та пропагандистів відомо, що з екіпажу, який складався з двох льотчиків, командир гелікоптера загинув. Своєю чергою, штурман отримав сильні поранення внаслідок жорсткої посадки та був госпіталізований, повідомив російський пропагандистський Telegram-канал «Позывной《OSETIN》».

Імовірно, збитий гелікоптер Ка-52 над Курською областю Росії (Фото Telegram-каналу Astra)

До слова, 5 серпня Головне управління розвідки підтвердило знищення винищувача Су-34 та боєприпасів ворогів на російському аеродромі «Морозовск» 3 серпня. Окрім того, імовірні ушкодження отримали ще два літаки.