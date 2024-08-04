Українські військові у квітні 2024 року збили російський бомбардувальник Ту-22М3 на відстані 300 км

У квітні 2024 року українські військові знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Деталі операції, а також імена росіян, які перебували на борту літака, ГУР розповіло у неділю, 4 серпня.

Операцію зі знищення Ту-22М3 здійснили українські розвідники разом з Повітряними силами. Збитий літак з бортовим номером «11» входив до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза «Шайковка» Калузької області). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з авіабази «Моздок» до рубежу пуску ракет Х-22 – станиці Кущевської у Краснодарському краї, щоб вкотре атакувати Україну. У цей же день українські захисники уразили бомбардувальник. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, українські військові тиждень провели у засідці, очікуючи, коли бомбардувальник буде здійснювати виліт.

«Літак був уражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати… Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні», – розповів Кирило Буданов.

Згодом українські розвідники встановили імена та детальні відомості про чотирьох льотчиків знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Вони всі змогли катапультуватися, однак успішно приземлитися вдалося тільки двом:

Командир корабля – Сєрґєй Анатольєвіч Колєсніков , заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв. 55. Розлучений, має дочку.

, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв. 55. Розлучений, має дочку. Штурман авіазагону – Алєксандр Владіміровіч Скрябічєв , капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв. 8. Дружина – Наталія Скрябієчєва, має двох синів.

, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв. 8. Дружина – Наталія Скрябієчєва, має двох синів. Помічник командира корабля – Андрєй Юрієвіч Кононов , капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у шайковці, будинок 1, кв. 41. Дружина – Свєтлана Кононова, дві доньки. Невдало катапультувався з літака Ту-22М3 та загинув 19 квітня 2024 року.

, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у шайковці, будинок 1, кв. 41. Дружина – Свєтлана Кононова, дві доньки. Невдало катапультувався з літака Ту-22М3 та загинув 19 квітня 2024 року. Штурман-оператор авіазагону – Андрєй Алєксандровіч Ґрушанін, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741. Розлучений, дітей не має. Невдало катапультувався з літака ТУ-22М3 та загинув 19 квітня 2024 року.

Кирило Буданов зазначив, що бомбардувальник застосовував ракети Х-22, якими окупанти неодноразово атакували Україну. За словами начальника ГУР, ці ракети швидкі, потужні, але неточні. Саме ці ракети завдали найбільших руйнувань цивільній інфраструктурі України. Зокрема, цими ракетами росіяни поцілили у ТРЦ в Кременчуці на Полтавщині у червні 2022 року, внаслідок влучання загинули 19 людей. Крім того, цією ракетою окупанти зруйнували два під’їзди багатоповерхівки у Дніпрі у січні 2023 року, внаслідок чого загинули 46 людей.