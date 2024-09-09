Львів’ян запрошують приходити на кавові посиденьки, літературні івенти, вінтажний ярмарок і концерти

У суботу та неділю, 14-15 вересня, у Львові відбудеться фестиваль Coffee, Books & Vintage. Організатори запрошують львів’ян приходити на кавові посиденьки, літературні івенти, вінтажний ярмарок і концерти.

На подію запросили найкращі кав’ярні з цілої України, а ще – кавових експертів, які змагатимуться в чемпіонатах Barista Championship, Brewers Cup та Cup Tasters Championship під егідою Specialty Coffee Association Ukraine.

«Звісно до смачної кави ми підготували улюблені і нові десерти та крутий фудкорт з ресторанними і pop-up проєктами. Вже невдовзі оголосимо, хто буде. Слідкувати за новинами можна в Instagram та Facebook», – додають організатори.

Також на учасників фестивалю чекає насичена програма від «Видавництва Старого Лева»: більше 10 довколалітературних подій, натхненні зустрічі з авторами, автограф-сесії, книжковий ярмарок, а також збір книг для бібліотеки в Запорізькій області.

«Тож не забудь взяти гарну українську книгу, що лежить прочитана на полиці і поділись із мешканцями міста Вільнянськ. Місцева бібліотека дуже потребує оновлення власне українською гарною книгою», – закликають організатори.

Будуть розваги і для дітей. Ярмарок вінтажу теж буде цікавим і ще більшим, ніж попередньо. Тож буде нагода оновити гардероб та інтер’єр домівки різними вінтажними речима.

Під час фестивалю збиратимуть гроші на FPV-дрони для захисників, проведуть аукціони на підтримку збору «Рій помсти 24/7».

Також у програмі стендапи: Василя Байдака, Сергія Чиркова, Романа Щербана і не тільки. На сценах виступатимуть KRUT, SHUMEI, Курган & Agregat, Юлія Юріна, Kyiv Jazz Quintet та багатьох інших. Квитки можна придбати за посилання.