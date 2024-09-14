За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження

У п'ятницю, 13 вересня, під час концерту Наді Дорофєєвої у Червонограді, який відбувався на стадіоні «Шахтар» у центрі міста, сталася сутичка між глядачами, які хотіли потрапити на концерт, і охороною. Співачка вже відреагувала на інцидент.

Відео події з'явилося на Facebook-сторінці «Підслухано в Червонограді v.2», а згодом поширилося в львівських Telegram-каналах. У дописі під відео зазначається, що велика кількість людей хотіла перелізти через паркан стадіону, де відбувався концерт Наді Дорофєєвої. Зазначається, що на місці працювала охорона, яка застосувала перцеві балончики, також було чути постріли.

На опублікованому у соцмережах відео видно людей та чути постріли, після цього чути крики.

Надя Дорофєєва вже відреагувала на інцидент на своїх сторінках у соцмережах. Вона зазначила, що на її концертах працюють охоронці, яких наймають організатори.

«Зараз мене відмічають на новині, що вчора після концерту в Червонограді, як пишуть заголовки, охорона Наді Дорофєєвої побила людей. По-перше, в мене немає охорони. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід проходив безпечно. Жесть, яка сталася, я бачу в телеграм-каналах відео, де якась людина, можливо охоронець, я не знаю, стріяє вверх, якась заворушка. Це вже було після концерту, ми почули постріл, перебуваючи вже в гримерці. Ми думали, що нам здалося, але ні», – сказала Дорофєєва.

Співачка зазначила, що сподівається, що організатори розберуться в цьому інциденті.

Зазначимо, концерт відбувався на стадіоні «Шахтар». Оскільки стадіон — це частина комунального спортивного комплексу, «Ехо Червонограда» звернулось до заступника міського голови Тараса Тирка за коментарем. Але посадовець заявив, що міська рада і він цю ситуацію не коментують. Не зміг розповісти про інцидент і директор КП «СК Шахтар» Богдан Ліщинський.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до міського голови Червонограда Андрія Залівського, однак він коментувати подію відмовився.

«Мене там не було, я не займався тим заходом, тому коментарів дати не можу. Це організатори були від Дорофєєвої», – сказав Андрій Залівський.

ZAXID.NET намагався з'ясувати, хто організував концерт Наді Дорофєєвої у Червонограді. За номером на афіші концерту журналістці ZAXID.NET відмовились представитись, пообіцявши надати вичерпний коментар за дві години. Редакція додасть коментар організаторів до новини, як тільки його отримає.

У додатку GetContact телефонний номер з афіші концерту Наді Дорофєєвої зазначений як «Бодя астроксі», «Бодя Astroxi», «Бодік Підбуж», «Бодя Концерт», «Бодік Охрана Світязь» «Богдан Іваськів» та навіть «Бодя шкода таксі», що може свідчити про те, що його власник працює також таксистом. У Facebook вдалось знайти сторінку Богдана Іваськіва. Її власник вказує село Підбуж, як місце свого народження. Також 22-річний Богдан Іваськів вказав свої сторінки у TikTok та Instagram із нікнеймом astroxy77. У своїх соцмережах Богдан Іваськів підписує себе як організатор благодійних концертів. Судячи з відео у соцмережах Богдана Іваськіва, він справді користується автомобілем Škoda Octavia.

27 серпня 2024 року на сторінці Богдана Іваськіва у Facebook з’явилась афіша благодійного концерту Наді Дорофєєвої, який відбудеться у відпочинковому комплексі «Залісся» у Дрогобичі в неділю, 15 вересня. Така ж афіша опублікована на сторінках в Instagram і TikTok. Вхід на концерт відбуватиметься в обмін на донат для ЗСУ.



Керівник Червоноградського відділу поліції Ігор Підлужний в коментарі журналістам «Ехо Червонограда» повідомив, що за фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження. Особу чоловіка, який стріляв, встановлюють. Це не був представник місцевої поліції. Іншої охорони території, окрім охоронців, найнятих організаторами заходу, не було. Зараз встановлюються всі обставини події, зʼясовують, чому виник конфлікт.

У пресслужбі поліції Львівської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Встановлюються всі обставини події.

Зазначимо, концерт був благодійний – на підтримку ЗСУ. Фіксованої вартості квитків не було, вхід на концерт здійснювався за донати. Наразі невідомо, яку суму і якому підрозділу Сил оборони України перерахували організатори концерту Наді Дорофєєвої у Червонограді. На момент публікації новини звітів у соцмережах організатори не оприлюднили.

Оновлено. Через три години після публікації новини, о 18:00, Богдан Іваськів надав ZAXID.NET коментар організатора концерту Наді Дорофєєвої у Червонограді. Зазначимо, організатором концерту був ФОП Роман Слобода. Він також є ведучим весіль.

«Вчора після концерту на стадіоні сталась конфліктна ситуація з місцевими жителями, які перелазили через паркан і провокували охорону нашої концертної агенції. Їх прийшло до стадіону близько 100 осіб. Охорона нашої концертної агенції і ми змушені були давати відсіч, бо провокація з їхньої сторони була серйозна, а саме – лунали слова місцевих футбольних фанатів: "Це наше місто і ми вам покажемо, що таке Червоноград. Нам навіть пошкодили автомобілі. Дуже шкода, що так сталось, бо ми мали на меті зробити крутий концерт і зібрати побільше донатів на підтримку ЗСУ», – йдеться в коментарі Романа Слободи для ZAXID.NET.

Роман Слобода також зазначив, що під час концерту вдалося зібрати понад 500 тис. грн, але це ще не остаточна сума, підрахунок коштів триває.