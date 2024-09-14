Уночі 14 вересня затриманий водій відкрив стрілянину з автомата Калашникова

Спецпризначенці КОРД затримали нетверезого водія, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного на Хмельниччині. Зловмисник випустив по працівниках та службових авто поліції з автомата Калашникова 60 патронів, повідомили в пресслужбі поліції області.

За інформацією правоохоронців, інцидент трапився в селі Олешин біля Хмельницького близько першої години ночі 14 вересня. Патрульні зупинили авто місцевого жителя, який порушив правила комендантської години. На прохання поліцейських водій пройшов огляд на стан сп’яніння на пристрої Drager, який показав результат 1,27 проміле алкоголю в організмі. Після чого правоохоронці склали протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).

«Водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша. Повернувся він до місця події уже з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу», – ідеться в повідомленні.

У результаті стрілянини водій поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля. Їх госпіталізували до лікарні. Стан пораненого правоохоронця медики оцінюють як важкий. Також пошкоджені авто патрульного екіпажу та бійців спецпідрозділу КОРД, які затримали стрільця. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).