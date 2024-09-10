Кілер розстріляв Джоні Балога 12 червня у Сокільниках під Львовом

Правоохоронці встановили підозрюваних у замаху на вбивство кримінального авторитета Джоні Балога (на прізвисько «Джонік») – 12 червня його розстріляли у авто під Львовом. У матеріалах справи вказано, що до замаху причетні двоє людей.

Як вказано в ухвалах, які оприлюднені у судовому реєстрі, правоохоронці встановили дані двох виконавців замаху на вбивство Джоні Балога у селі Сокільники біля Львова. Вони тривалий час стежили за кримінальним авторитетом та його будинком, встановили маршрут його пересування, коло спілкування та авто, якими він користується. Зловмисники, які діяли спільно з невстановленими слідством особами, запланували вбити Джоні Балога біля його дому.

12 червня 2024 року підозрювані зустрілись на заправці та поїхали до будинку жертви. Один з чоловіків, який виконував роль кілера, мав розстріляти Джоні Балога і після цього на мотоциклі приїхати до свого спільника, який чекав його на Ford Transit Custom, та разом втекти.

Близько 11:00 кілер побачив як до будинку в Сокільниках під’їжджає авто BMW X6, яким користувався Джоні Балога. Кілер вийшов на дорогу, підійшов до авто з водійського боку та зробив не менше 25 прицільних пострілів у жертву. Джоні Балог потрапив до лікарні у критичному стані, зокрема з сліпим пораненням грудної та черевної порожнини з пошкодженням плеври, петельтонкої та товстої кишок, жовчного міхура, переломами, внутрішньою кровотечою та іншими травмами. Кілер не довів вбивство до кінця через вчасне надання медичної допомоги пораненому.

З матеріалів справи відомо, що правоохоронці встановили імена та дані двох виконавців (кілера та спільника, з яким вони разом втекли). У липні 2024 року їм повідомили про підозри у вчиненні замаху на умисне вбивство. Одного з підозрюваних у вересні оголосили у міжнародний розшук. Іншому підозрюваному у цій справі обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 2 млн грн, які той сплатив.

Під час проведених обшуків у рамках кримінального провадження поліція арештовувала зброю, кілька сотень набоїв, авто, документи та інші речі. Слідчий звертався до суду, щоб продовжити строк досудового розслідування до січня 2025 року. Суд задовольнив клопотання правоохоронців. Слідство у цій справі триває.