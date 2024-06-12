На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти

Вранці 12 червня у селі Сокільники біля Львова невідомий обстріляв автомобіль BMW. Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання стрільця. За даними ZAXID.NET, напад трапився на кримінального авторитета Джоні Балога (прізвисько «Джонік»).

Як повідомили у Нацполіції Львівщини,12 червня близько 11:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селі Сокільники. На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.Попередньо встановлено, що невідомий обстріляв автомобіль BMW, поранивши водія – його госпіталізували до лікарні.

З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що напад трапився на кримінального авторитета Джоні Балога (прізвисько «Джонік»). Журналіст Тарас Середич у своєму телеграм-каналі опублікував фото з місця стрілянини, зазначаючи, що поранений був у авто BMW X6.

Спеціальна поліцейська операція для встановлення та затримання нападника триває.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, громадянин Грузії Джоні Балог є приватним підприємцем та займається наданням в оренду нерухомого майна, його ФОП зареєстрований у Львові у 2022 році. На порталі YouControl вказано, що він із Олегом Павленком є співзасновниками ГО «Розвиток демократичного суспільства», також Балог був серед кінцевих бенефіціарних власників ТзОВ «Добре паливо ЛТД». Наразі власниками компанії є Олег Павленко та Любомира Русиняк.