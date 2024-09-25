Кілер розстріляв Джоні Балога 12 червня у Сокільниках під Львовом

Один з підозрюваних у замаху на вбивство кримінального авторитета Джоні Балога (прізвисько «Джонік»), який власне виконував роль кілера, є співробітником головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Як стало відомо ZAXID.NET із ухвали, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, правоохоронці підозрюють у замаху на вбивство Джоні Балога двох чоловіків – один з них виконував роль кілера та є співробітником ГУР Міноборони, інший допомагав у вчиненні злочину та наразі оголошений у міжнародний розшук.

Підозрювані тривалий час стежили за Джоні Балогою, встановлювали маршрут його пересування, коло спілкування та авто, якими він користується. 12 червня 2024 року підозрювані зустрілись на заправці та поїхали до будинку жертви. Один з чоловіків, який виконував роль кілера, мав розстріляти Джоні Балога і після цього на мотоциклі приїхати до свого спільника, який чекав його на Ford Transit Custom, та разом втекти.

Близько 11:00 кілер побачив як до будинку в Сокільниках під’їжджає авто BMW X6, яким користувався Джоні Балога. Кілер вийшов на дорогу, підійшов до авто з водійського боку та зробив не менше 25 прицільних пострілів у жертву. Джоні Балог потрапив до лікарні у критичному стані, зокрема з сліпим пораненням грудної та черевної порожнини з пошкодженням плеври, петельтонкої та товстої кишок, жовчного міхура, переломами, внутрішньою кровотечою та іншими травмами. Кілер не довів вбивство до кінця через вчасне надання медичної допомоги пораненому.

Один з підозрюваний, який, за даними правоохоронців, виконував роль кілера, проживає у селі під Львовом та є співробітником ГУР Міноборони. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під 2 млн грн застави, які той сплатив.

На ухвалу суду прокурор подав апеляційну скаргу та просив змінити запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави. На думку прокурора, слідчий суддя не врахував «вагомості доказів, ризиків та ступінь суспільної небезпеки». Кілер підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за що передбачене покарання від 10 до 15 років тюрми.

«Підозрюваний може переховування від органів досудового розслідування та суду. Внаслідок професійної та військової підготовки він володіє спеціальними знаннями та навиками, що полегшують можливість його конспірації та переховування; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань», – вважає прокурор.

Водночас авдокат підозрюваного заявив, що його клієнт не ухилявся від органів досудового розслідування, є раніше не судимим, має постійне місце проживання та бездоганну службову репутацію. Колегія суддів Львівського апеляційного суду залишила обраний раніше запобіжний захід без змін. Слідство у цій справі триває.