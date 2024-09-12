Стрілянина сталася у січні 2018 року на терасі клубу «Соло» в центрі Ужгорода

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця Великого Березного Юрія Копчу у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. За стрілянину у караоке-клубі «Соло» в Ужгороді сину місцевого кримінального авторитета Володимира Копчі призначили 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 серпня, 30 січня 2018 року близько 5-ї години ранку Юрій Копча підійшов до дівчат на терасі клубу «Соло», щоб познайомитися. Коли дістав відмову, то схопив одну з них за шарф і намагався ударити пляшкою. Дівчина опиралася і тоді обвинувачений дістав з куртки пістолет, вистрілив в напрямку потерпілих і втік на автомобілі ВАЗ.

Під час судового засідання Юрій Копча визнав свою вину і підтвердив, що напідпитку посварився з дівчатами і хотів одну з них ударити. Після того вистрілив їм під ноги з пістолета. Обвинувачений зазначив, що раніше вживав наркотики, що призводило до таких вчинків.

Юрія Копчу разом з батьком оголошували в розшук за вбивство вчителя у 2011 році

Суд врахував, що Юрій Копча двічі проходив курси психо-соціальної реабілітації у наркологічних клініках і те, що потерпілі не мають до нього претензій. Також суд визнав обставиною, яка пом’якшує покарання обвинуваченого, перерахунок ним 60 тис. грн внесеної застави на підтримку Збройних Сил України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Придачук визнав Юрія Копчу винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю і призначив йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.

Додамо, що Юрій Копча є сином місцевого кримінального авторитета Володимира Копчі. Разом з батьком його оголошували в розшук за вбивство вчителя Павла Опаленика у грудні 2011 року.