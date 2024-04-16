Під час конфлікту дівчина вистрілила у закарпатця і він, відібравши пістолет, задушив її

Поліція розслідує вбивство 23-річної жительки Київщини, яке сталося ввечері 15 квітня в Ужгороді. Познайомившись в інтернеті з ужгородцем, вона приїхала до нього і між ними стався конфлікт. Після того, як дівчина вистрілила у чоловіка, він її задушив.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 квітня, мешканець Ужгорода познайомився із 23-річною жителькою Київщини в інтернеті та запросив її у гості.

«Надалі, за місцем його проживання, між чоловіком та дівчиною виник конфлікт, у xоді якого гостя дістала травматичний пістолет та здійснила кілька пострілів в сторону ужгородця. Останній виxопив у жінки зброю та почав її душити. Коли зрозумів, що жінка втратила свідомість, зателефонував сестрі, яка й викликала поліцію», – розповіли правоохоронці, додавши, що зброя належала загиблій і була зареєстрована.

Ужгородця затримали. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.