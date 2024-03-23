Будинок, у якому трапилось вбивство

У Мукачеві, що на Закарпатті, 19-річну дівчину підозрюють у вбивстві свого 52-річного батька. За даними слідчих, донька під час сварки вдарила чоловіка ножем в область шиї. Про це у суботу, 23 березня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Подія трапилась у п’ятницю, 22 березня, у одній з квартир багатоповерхового будинку. Про смерть чоловіка внаслідок ножового поранення правоохоронців сповістили медики.

«Між 52-річним чоловіком та його 19-річною донькою виник конфлікт, у ході якого остання раптово схопила ніж та нанесла батькові удар в область шиї. Чоловік від отриманої травми помер», – йдеться у повідомленні.

Родичі та сусіди розповіли поліцейським, що в сім’ї загиблого й раніше траплялися сварки й домашнє насильство, але із відповідними заявами до поліції ніхто не звертався.

Ніж, яким дівчина вдарила батька

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Ніж, яким дівчина вдарила батька, правоохоронці вилучили. Наразі дівчину затримали, триває слідство.

У поліції нагадали, що на території області діє сектор протидії домашньому насильству. Правоохоронці зазначають, його співробітники можуть не тільки проводити бесіди з обома сторонами конфлікту, але і виносити термінові заборонні приписи.

Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства обов’язково повідомляйте до поліції за номером «102».