Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок Стрийського міськрайонного суду, який призначив 10,5 років тюрми військовому-контрактнику за вбивство батька. В ухвалі апеляційного суду, яку оприлюднили 24 травня, йдеться про те, що жорстоке вбивство сталося у січні минулого року. А з матеріалів справи відомо, що син відрізав статеві органи батька та закопав їх у дворі.

Засуджений за жорстоке вбивство – 24-річний уродженець села Нижня Стинава Стрийського району, військовий-контрактник ЗСУ Назар Черніховський. Він також є учасником операцій об'єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.

3 січня минулого року Назар Черніховський вдома разом із 67-річним батьком випивали алкоголь. Між ними раптово виникла сварка, яка переросла у серйозний конфлікт. Назар Черніховський почав з особливою жорстокістю бити чоловіка руками та ногами. Син зламав батькові чи не всі ребра і завдав тяжких травм, від яких чоловік помер.

«Після цього, продовжуючи діяти з особливою жорстокістю, віднайшов в приміщенні будинку кухонний ніж, за допомогою якого частково відрізав статеві органи, вчинивши таким чином глумління над трупом свого батька», – йдеться у матеріалах справи.

Під час слідчого експерименту Черніховський показав, як бив батька, і розповів, що після вбивства поклав тіло на ліжко, а сам пішов спати у сусідню кімнату. Вранці наступного дня викликав «швидку», тоді ж приїхала і поліція.

Під час слідчого експерименту Черніховський повідомив, що закопав статеві органи батька у дворі, і показав це місце. На судовому засіданні чоловік визнав вину і розповів, що того дня стягнув батька з ліжка на підлогу і почав його бити. Чи був його батько мертвим, коли він відрізав йому статеві органи, не знає. Пояснити мотив вбивства Черніховський також не зміг, припустив, що причина – алкоголь, зізнався, що раніше лікувався від алкоголізму.

Судово-медична експертиза засвідчила, що Черніховський здоровий, психічним захворюванням не страждає і може усвідомлювати свої дії. Тож у грудні минулого року Стрийський міськрайонний суд визнав Назара Черніховського винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, і призначив йому 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

Але засуджений з вироком не погодився і подав апеляцію. Під час розгляду справи в апеляції адвокатка Черніховського мотивувала її тим, що її клієнт не глумився над трупом батька, адже той і так був без свідомості і додаткових страждань від відрізання статевого органу не отримав. Додала, що сам Черніховський вважав батька ще живим. На засіданні сестра засудженого і донька жертви заявила, що їхній батько був жорстокою людиною, кривдив маму, і просила брата суворо не карати.

Попри те, колегія Львівського апеляційного суду під головуванням судді Ліліани Гончарук підтвердила вирок і залишила його без змін. Тож за вбивство батька з особливою жорстокістю Назар Черніховський проведе у в'язниці 10,5 років. Зазначимо, що засуджений може ще оскаржити цю ухвалу до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення.