Ігор Гелон (ліворуч) та Андрій Сенюк (праворуч) жорстоко вбили двох жінок

Львівський апеляційний суд підтвердив вирок засудженому 37-річному львів'янину, який кілька років тому жорстоко вбив із спільником двох жінок. Слідство тривало дев'ять років і в листопаді 2022 колегія суддів Шевченківського суду визнала обох чоловіків винними і засудила їх до довічного ув'язнення. Вбивці з вироком не погодилися і подали апеляцію, яку, зрештою, програли, повідомила прес-служба апеляційного суду у середу, 31 травня. Один із засуджених помер у в'язниці до рішення апеляції.

Як відомо з порталу судової влади, вбивця Андрій Сенюк – неодноразово засуджений львів'янин. Його спільник Ігор Гелон родом із Липників, теж був засуджений до довічного ув'язнення, але помер, тому справу проти нього закрили.

У травні 2014 року Сенюк та Гелон вбили 23-річну дівчину, яка працювала у барі в Солотвино. Після вбивства злочинці понад місяць переховувалися від поліції і в той час жорстоко вбили ще одну жінку, мешканку Липників, що біля Львова. Поліція знайшла і затримала Гелона і Сенюка на Рівненщині.

З матеріалів справи відомо, що навесні 2014 року чоловіки, яким тоді було 21 та 28 років, поїхали на Закарпаття у пошуках роботи. У смт Солотвино вони познайомилися із 23-річною дівчиною, яка тоді працювала барменкою у кафе-барі «Діана».

Кафе-бар у Солотвино, де сталося вбивство (фото з відкритих джерел)

Чоловіки навідувалися до бару «Діана», аби випити, барменка наливала їм в борг. Коли заборгованість у Гелона і Сенюка сягнула 100 грн, барменка забрала у них телефон і банківську картку з умовою, що поверне їм речі, коли вони погасять заборгованість. Чоловіки повертати 100 грн за алкоголь не хотіли, тому вирішили вбити дівчину і забрати у неї свої речі.

Пізно ввечері 18 травня Гелон та Сенюк прийшли до бару і зайшли через службовий вхід. Всередині вони схопили дівчинку, один з вбивць взяв барменку за шию і вдарив ножем в живіт. «Тривалий час завдавав ударів по всьому тілу, усвідомлюючи, що завдає їй сильного, нестерпного болю, особливі мучення. У цей час, інший обвинувачений руками утримував дівчину», – йдеться у вироку суду.

Гелон та Сенюк кинули дівчину на підлогу і пішли забрати із барної стійки свої речі, потім повернулися до неї і добили. «Обвинувачений [Андрій Сенюк] з особливою жорстокістю, наніс ножем удар в ділянку лівої половини обличчя, при цьому залишив ніж у голові, зняв з її руки два персні», – йдеться у вироку.

Після вбивства Гелон та Сенюк втекли з Солотвино і повернулися у Липники на Львівщині. Поки поліція їх розшукувала, вони вчинили ще розбійний напад на приватний будинок.

У червні 2014 року Гелон і Сенюк навідалися до знайомих в гості. Під час застілля виник конфлікт. Бандити до півсмерті побили чоловіка, і залишили, думаючи, що той помер. Співмешканку закололи виделкою та ножицями. Жінка померла. Після цього злочинці обікрали будинок, викликали таксі і поїхали здавати пограбовані речі в ломбард до Львова.

Вбивць вдалося затримати 22 червня 2014 року на Рівненщині. Слідство тривало дев'ять років. Психологічна експертиза підтвердила осудність обох вбивць, та виявила і в Сенюка, і в Гелона відхилення, які пов'язані низьким рівнем інтелекту.

У листопаді колегія суддів Шевченківського суду під головуванням Галини Білінської, визнала винним обох чоловіків в умисному вбивстві двох і більше людей, і засудили їх до довічного ув'язнення. Вбивці подали апеляцію, але програли її. Один із них, Ігор Гелон, помер до рішення апеляційного суду.