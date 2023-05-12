Вперше чоловік вбив людину у 2015 році, а вдруге через чотири роки

Львів'янин Юрій-Петро Рогоц, який вже вдруге вбив людину, сидітиме у в'язниці до кінця життя. 10 травня був оприлюднений вирок Залізничного районного суду, у якому йдеться про довічне позбавлення волі для чоловіка.

У 2015 році Юрія-Петра Рогоца судили за перше вбивство, яке він скоїв. Тоді він вбив свого батька та пограбував матір. Чоловікові присудили 9 років ув'язнення, однак він умовно-достроково вийшов з в'язниці у 2019 році. Вже через два місяці після звільнення з тюрми, у липні 2019 року, він знову вбив людину. Другою жертвою Рогоца стала 50-річна львів'янка, працівниця «Ощадбанку» Наталія Акуліч.

З матеріалів справи відомо, що три роки тому, ввечері 7 липня Рогоц на вулиці зустрівся з Наталією Акуліч. Вони зайшли у супермаркет купили продуктів і пішли додому до жінки. Там накрили на стіл і випивали. Після цього жінка пішла у ванну.

Тоді Рогоц пригадав собі, що львів'янка боргує йому 800 доларів, і почав із нею через це сваритися. В якийсь момент він зайшов у ванну кімнату, схопив жінку, яка купалася, за волосся і занурив у воду. Рогоц тримав її під водою, поки та не перестала дихати.

Після цього чоловік повністю обікрав квартиру. Він виніс усю побутову техніку, зокрема м'ясорубку, міксер, праску, порохотяг, мікрохвильовку. Навіть вкрав чайні ложки, прасувальну дошку, килим, вази, тюль, подушки, увесь посуд. Чоловік також забрав взуття вбитої жінки, її спідню білизну та гребінець. Загалом, тієї ночі Рогоц виніс з квартири речей майже на 36 тис. грн. Усе майно сховав у квартирі на вул. Плуговій. Поліція знайшла і затримала Рогоца за кілька днів після вбивства, 10 липня.

На суді Юрій-Петро Рогоц визнав провину, просив суворо не карати та просив вибачення у родичів вбитої жінки. До слова, вбивця заперечив, що втопив жінку через гроші, мовляв, все сталося через ревнощі. А речі він вкрав, щоб інсценувати пограбування і відвести від себе підозру.

Справу про вбивство розслідували три роки. Докази зібрані слідчими довели вину Юрія-Петра Рогоца. То ж судді Залізничного суду визнали чоловіка винним та призначили йому найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Окрім того, засуджений за вбивство має виплатити моральну компенсацію доньці вбитої львів'янки. З Рогоца стягнуть півмільйона гривень моральної шкоди. У засудженого є ще місяць, аби подати апеляцію на це рішення суду.