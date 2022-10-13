Під час обрання запобіжного заходу в суді чоловік вибачився перед рідними загиблого і заявив, що не хотів його вбивати

ДБР завершило розслідування справи 27-річного колишнього поліцейського з Львівщини, який у липні цього року застрелив перехожого під час пограбування обмінника у Рівному. 42-річний перехожий намагався завадити поліцейському втекти після пограбування, втім правоохоронець вистрілив у чоловіка і втік. Затримали його на кордоні Рівненської та Львівської областей. Наразі йому інкримінують порушення шести статей Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в четвер, 13 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

Зазначимо, що 27-річний мешканець Львівщини застрелив чоловіка 19 липня цього року. Він прийшов пограбувати пункт обміну валюти в одному з супермаркетів Рівного, захопивши в заручниці продавчиню сусіднього магазину. Завадити злочину намагався 42-річний рівнянин. Тоді поліцейський кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї, на яку не мав дозволу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

«Нападник тим часом втік на позашляховику Toyota Land Cruiser. По дорозі він ще заїхав на АЗС, де заправив автомобіль, але не розрахувався за пальне. Пізніше це авто на стаціонарному посту поліції в села Опарипси Дубенського району зупинили патрульні поліцейські. Під час огляду у правоохоронця виявили наркотики», – йдеться у повідомленні. Також слідчі встановили, що напередодні вбивства правоохоронець викрав чужий автомобіль.

Після затримання чоловіка відсторонили від роботи у поліції. Відомо, що він був спецпризначенцем. Наразі він перебуває у СІЗО.

Зловмиснику інкримінують порушення одразу декількох статей ККУ:

п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство);

ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений під час воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю);

ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків);

ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі розслідування справи вже завершене, матеріали відправили до суду.