Грабіжник застрелив чоловіка власниці магазину, у якому був розміщений обмінник

У Рівному озброєний грабіжник застрелив 42-річного Романа Ніколайчука, який намагався завадити йому пограбувати обмінний пункт. Інцидент стався зранку у магазині на вулиці Карнаухова. Чоловік власниці закладу зайшов в той момент, коли зловмисник з пістолетом вимагав у касирки обмінника гроші. Роман Ніколайчук намагався самотужки зупинити грабіжника, але натомість отримав поранення ключиці та голови. Медики намагались його врятувати, але безрезультатно. Що ж до зловмисника, то він втік з місця. Затримати його вдалось за декілька годин після інциденту, за 100 км від Рівного. Виявилось, що це 27-річний поліцейський з Львівщини.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло у вівторок, 19 липня, близько 10:40.

Попередньо відомо, що 42-річний мешканець Рівного зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати гроші.

«Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати – отримав поранення. Медики «швидкої» намагалися врятувати чоловіка, втім проведені реанімаційні заходи результатів не дали – він помер. Під час огляду на тілі загиблого експерти виявили кульове поранення ключиці та рани голови», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що із перших днів війни Роман Ніколайчук був членом добровольчого формування територіальної громади Рівного.

«На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативні групи поліції та Рівненського райуправління поліції. Поліцейські встановлюють усі обставини та проводять заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання», — зазначає прес-служба.

Згодом поліція опублікувала фотографію нападника з камери спостереження. Грабіжник кремезної тілобудови, на вигляд 30-35 років.

«Якщо ви володієте інформацією щодо вказаної особи, або іншою суттєвою інформацією терміново телефонуйте на спецлінію «102», або за номером 0989508249», – закликають правоохоронці.

P.S. Через кілька годин підозрюваного затримали за кермом Toyota Land Cruiser у селі на кордоні Рівненщини з Львівщиною. Виявилось, що це 27-річний поліцейський з Львівщини.

P.P.S. У четвер, 21 липня, у Рівному відбулась громадська панахида за 42-річним загиблим Романом Ніколайчуком. Про чоловіка відомо, що він в перші дні після повномасштабного вторгнення записався до добровольчого формування Рівненської громади.