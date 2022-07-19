Грабіжник зайшов до супермаркету та намагався пограбувати обмінний пункт

Підозрюваного у вчиненні вбивства в супермаркеті Рівного затримала поліція. Ним виявився 27-річний поліцейський з Львівщини. Після скоєння злочину правоохоронець виїхав за 100 км від Рівного. Його затримали на адмінмежі з Львівською областю.

Про затримання підозрюваного прес-служба поліції Рівненщини повідомила близько 15:30 у вівторок, 19 липня.

«У результаті невідкладних розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисник може пересуватися на позашляховику Toyota Land Cruiser. Зазначений транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили у селі Опарипси Дубенського району на автодорозі "Київ-Чоп"», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у прес-службі прокуратури, водій автомобіля представився працівником поліції Львівщини. Також під час огляду в нього виявили пістолет. Згодом поліція додала, що особу затриманого встановили, це 27-річний поліцейський з Львівщини.

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій). У разі доведення вини зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, вбивство сталось зранку 19 липня у магазині на вулиці Миколи Карнаухова. Грабіжник зайшов до супермаркету і, погрожуючи пістолетом, наказав касирці обмінника видати валюту. В цей час до магазину зайшов 42-річний Роман Ніколайчук, співвласник крамниці. Він намагався завадити зловмиснику, але в результаті отримав вогнепальні поранення. Згодом він помер. 21 липня в Рівному відбулась громадська панахида та прощання з загиблим.

P.S. Наступного дня після затримання, 20 липня, чоловікові повідомили про підозру. Правоохоронцям він пояснив, що зважився на пограбування через борги. Свою вину він визнав частково. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.