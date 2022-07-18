Зловмисника, який напав на дівчину, вдалось знайти у парку неподалік місця нападу

У Рівному патрульний поліцейський в свій вихідний затримав грабіжника. Про зловмисника правоохоронець дізнався від 19-річної дівчини, яку пограбував перехожий. За словами потерпілої, грабіжник також намагався її зґвалтувати, але їй вдалось втекти. Патрульний самотужки пішов на пошуки грабіжника і знайшов його неподалік в парку.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, інцидент стався пообіді у понеділок, 18 липня. Біля гуртожитку на вулиці Чорновола у Рівному невідомий, погрожуючи ножем, відібрав золоті прикраси у 19-річної дівчини і намагався її зґвалтувати.

«Дівчині вдалось вирватись з рук нападника і повідомити патрульному Олександру Лампеці, який випадково перебував поблизу місця події у свій вихідний день. Дівчина плакала та просила повідомити в поліцію про те, що з нею сталось. Невідомий встиг їй завдати тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Патрульний опитав дівчину та передав орієнтування на чергову частину управління, а сам пішов на пошуки нападника. Невдовзі він виявив схожого за описом чоловіка в іншій частині парку. Патрульний затримав 27-річного чоловіка, під час поверхневої перевірки він виявив у нього золоті прикраси та ніж. Дівчина опізнала нападника та свої речі.

Прес-служба поліції Рівненщини повідомила, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій). Нападника затримали, наразі він перебуває у СІЗО. Відомо, що це 27-річний мешканець села Загороща. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. Також відомо, що він вже відбував покарання за зґвалтування.

20 липня Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.