Чоловік хотів обікрасти магазин, що на вулиці Парковій, однак з'ясувалось, що каса порожня

У місті Вараш на Рівненщині поліція затримала 25-річного грабіжника, який поранив продавчиню. 67-річна жінка намагалась затримати нападника, у відповідь він наніс їй декілька ножових поранень та втік з місця, забравши слабоалкогольні напої. Правоохоронці затримали грабіжника, йому загрожує до 15 років тюрми. Відомо, що він вже мав судимість за вчинення майнових злочинів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 15:00 у понеділок, 4 квітня. В цей час до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Парковій у місті Вараш невідомий напав на продавчиню та наніс їй поранення. Очевидці помітили, що нападник втікає до річки.

«Поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, раніше судимого за вчинення майнових злочинів. Встановлено, що зловмисник зайшов до торгового закладу та, погрожуючи ножем, наказав продавчині, 67-річній жительці Вараша, лягти на землю, зачинивши двері із середини. Коли побачив, що в касі немає грошей, підійшов до дверей. В цей час жінка зробила спробу його затримати. Зловмисник у відповідь наніс їй декілька ударів ножем. Прихопивши слабоалкогольні напої, втік з місця події», – йдеться у повідомленні.

Потерпілу жінку з непроникаючими пораненнями доправили до медзакладу. Нападника затримала поліція, незабаром йому вручать підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.187 ККУ. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує від восьми до 15 років тюрми з конфіскацією майна.