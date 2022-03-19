Наразі зловмисник перебуває у СІЗО, йому загрожує до восьми років тюрми

У Луцьку поліція затримала мешканця Луганська, який в під'їзді намагався пограбувати 20-річну дівчину. Інцидент стався в ввечері у під'їзді багатоповерхівки. Чоловік намагався вирвати з рук дівчини сумку з грошима, втім, їй вдалось втекти. У поліції повідомляють, що зловмисник вже мав судимість. Наразі він перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався ввечері у п'ятницю, 18 березня, в одному з будинків на вулиці Чорновола у Луцьку. У під'їзді зловмисник напав на 20-річну мешканку Луцька, намагався вирвати з її рук сумку з грошима, втім, дівчині вдалось вирватись і втекти.

«Луцькі оперативники за гарячими слідами встановили правопорушника. Ним виявився раніше судимий 34-річний житель Луганська. Його зафіксували камери відеоспостереження. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомляє поліція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 186 ККУ (розбій). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років.