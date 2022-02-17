Двом грабіжникам загрожує до 15 років позбавлення волі

У Луцьку затримали грабіжників, причетних до пограбування мешканця Ковеля. 10 лютого у під'їзді вони напали на ковельчанина і забрали у нього сумку з грошима, де, за попередніми даними ЗМІ, був 1 млн грн. Про затримання зловмисників поліція повідомила 17 лютого, виявилось, що пограбування вони планували заздалегідь. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, звернення про злочин надійшло 10 лютого від мешканки Ковеля. Вона повідомила, що в під'їзді на її чоловіка напав невідомий, побив його та забрав сумку з грошима. В ході розслідування завдяки камерам спостереження з'ясувалось, що до пограбування причетні двоє людей.

«Їх уже сьогодні затримали у Луцьку співробітники управління карного розшуку, ковельські оперативники і слідчі та патрульні поліцейські. Фігурантам – 28 та 30 років, вони мешканці обласного центру. Один з них вже мав проблеми із законом та був судимий за подібні злочини. Відомо також, що за потерпілим вони стежили і планували свій зухвалий злочин заздалегідь», – повідомив начальник поліції області Юрій Крошко.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисників у них знайшли докази, які можуть свідчити про причетність до злочину.

Наразі дії підозрюваних кваліфікують за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, або вчинений організованою групою осіб). Санкція статті передбачає від восьми до 15 років ув'язнення.

Зазначимо, що наразі у поліції не повідомляють точну суму грошей, яку викрали зловмисники. Втім, за інформацією 12 каналу, у сумці був 1 млн грн.