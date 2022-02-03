24-річну жительку Ковеля підозрюють в шахрайстві, що завдало збитків на 1,5 млн грн. Весною 2019 року жінка продала ковельчанину талони на пальне, які він не зміг отоварити. У квітні 2020 вона займалась продажем неіснуючих товарів через інтернет і таким чином ошукала потерпілих на 1 млн 200 тис. грн. Жінці вже вручили підозру, їй загрожує від п'яти до 12 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, слідство вважає, що жінка у березні-квітні 2019 року тричі ошукала мешканця Ковеля, продаючи йому талони на пальне. В результаті він не зміг їх отоварити та втратив через це 260 тис. грн.

«Окрім того, у квітні 2020 року, продаючи неіснуючий товар через інтернет та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Жінці вже вручили підозру за ч.2 і ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.