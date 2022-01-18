Шахраї «зламали» сім-карту львівської підприємиці і набрали кредитів
НБУ стверджує, що здійснити шахрайство лише через сім-карту неможливо
Невстановлені наразі шахраї деактивували телефон львівської підприємиці Ірини Ілик та взяли на неї кілька кредитів. Про це вона дізналася зі сповіщення в додатку «Дія». У Нацбанку ж переконують, що взяти кредит лише через сім-карту неможливо, адже для підтвердження особи необхідно пройти кілька рівнів ідентифікації.
Вже після активації сім-карти вона отримала повідомлення від Moneyveo, що на її ім’я оформлений кредит на суму 1500 грн. Згодом ця сума зросла до 6200 грн, а пізніше – до 11200 грн. Після цього вона написала заяву в поліцію.
«Наступного дня мені на "Дію" прийшли повідомлення про те, що ще в кількох "підприємствах" на моє ім’я був оформлений кредит. Я почала телефонувати у "Быстрозайм" та Kf.ua для уточнення деталей, але оскільки це був період свят, я не мала змоги поспілкуватися з оператором», – розповіла Ірина Ілик.
Отримати підтвердження від фінустанов про те, що на її ім’я справді оформили кредити, вона змогла лише через чотири дні. У коментарі ZAXID.NET Ірина Ілик повідомила, що загалом невідомі оформили на її ім’я кредитів на близько 22 тис. грн. Наразі, після її звернення, лише компанія Moneyveo анулювала позику.
«Щоб скористатися системою BankID НБУ, не достатньо мати доступ до номера телефона фізособи. Згідно з вимогами системи BankID НБУ, кожен банк-ідентифікатор, підключений до системи, налаштовує багатофакторну аутентифікацію користувачів. Це означає, що клієнту необхідно мати щонайменше два різні фактори, щоб ініціювати передачу даних. Найчастіше – це логін і пароль для входу в інтернет/мобільний банкінг, а також смс-код/дзвінок», – повідомили у НБУ.
Жертвам фінансових махінацій у НБУ радять спершу звернутися в банк, через який здійснили вхід в особистий кабінет, аби з’ясувати, чи передавав банк комусь дані через систему BankID. Якщо там підтвердять шахрайські дії, необхідно звернутися в Нацбанк.