Міністерство охорони здоровʼя попередило про нову шахрайську схему виманювання персональних даних українців. Зловмисники від імені МОЗ надсилають повідомлення з проханням вказати номер банківської картки нібито для виплати 1000 грн за вакцинацію.

Про нові методи фішингу персональних даних розповів глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу в понеділок, 6 грудня. З його слів, шахраї від імені Міністерства охорони здоровʼя надсилають повідомлення з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 грн за повний курс щеплення.

Ляшко запевнив, що МОЗ ніколи не формувало та не надсилало громадянам подібних повідомлень. А отримати відповідні кошти можна буде через додаток «Дія».

Раніше про подібну шахрайську схему попереджав «ПриватБанк». Клієнтам банку приходили повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту, заповнити особисті дані та реквізити банківських карток. Внаслідок таких махінацій користувачі можуть втратити гроші з рахунку.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про виплату вакцинованим українцям по 1000 грн, яку ініціював президент Володимир Зеленський ще у середині листопада. Виплачувати кошти почнуть з 19 грудня.

Отримані на віртуальний рахунок гроші можна буде використати на спортзали, фітнес-клуби, театри, кінотеатри, кафе, квитки на подорожі в межах України, а нещодавно до цього переліку додали ще й купівлю книжок.

Попри те, що в Україні вже вакцинують неповнолітніх, гроші нараховуватимуть лише повнолітнім.