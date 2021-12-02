Розплатитися отриманими грошима вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 2 грудня, у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. За відповідне рішення проголосували 253 народні депутати.

Хто і коли може отримати 1000 грн?

Програма з виплати грошей за щеплення від коронавірусу стартує 19 грудня. Виплачувати тисячу гривень будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня.

Як можна отримати гроші?

Спочатку отримати кошти можна буде лише через додаток «Дія» (на спеціальну банківську картку), згодом в уряді обіцяли вигадати варіанти для тих, хто не має смартфонів.

На що можна витратити отримані гроші?

Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг:

квитки в кіно і театр;

абонементи у спортзал;

авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни;

придбання книжок (перелік усіх товарів і послуг ще формується).

Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.

Участь у програмі з боку бізнесу, куди даватимуть «сертифікати», зможуть взяти підприємства з відповідними КВЕД. Спрямування коштів на виплати відбуватиметься коштом перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів.

«Метою законопроекту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці.

Як інформував ZAXID.NET, 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. 2 грудня Кабінет міністрів вирішив збільшити до 8 млрд грн загальну суму, яку з 19 грудня спрямують на виплати вакцинованим українцям (раніше планували витратити 6 млрд грн).