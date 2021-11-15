Українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплатить по 1 тис. грн, які можна буде витратити на спорт, театри або подорожі, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Кожен, хто отримав дві вакцини, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто через застосунок «Дія». За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу або фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр або купити квитки для подорожей усередині країни», – сказав президент у відеозверненні в понеділок, 15 листопада.

За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Голова держави додав, що громадяни, які не мають смартфона і застосунку «Дія», насамперед люди похилого віку, також зможуть отримати 1 тис. грн. Альтернативні методи отримання будуть оприлюднені найближчим часом.

Зазначимо, що наразі в Україні повністю, тобто двома дозами, від коронавірусу вакциновано понад 8,7 млн людей або трохи більше, аніж 21% від усього населення.