Подарункові сертифікати, розіграш призів та навіть повернення частини сплачених податків – поширені стимули для вакцинації у багатьох країнах. Але окрім бонусів є і значні обмеження для невакцинованих – заборона доступу у кафе, кінотеатри, інші громадські місця, втрата роботи і таке інше. В результаті частка вакцинованих мешканців у розвинених країнах становить 60-80% населення

ZAXID.NET поговорив з українцями, що мешкають у різних країнах світу, щоб зрозуміти, що не так з вакцинацією в Україні з її жалюгідними 16% повністю вакцинованих громадян.

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У всіх країнах вакцинація від коронавірусу розпочиналась із уразливих груп населення. Потім вакцинували літніх людей, медиків, освітян, працівників сфери обслуговування, тих, хто часто контактує з іншими, а далі – усіх охочих. У деяких країнах вже вакцинують підлітків від 12 років і дорослих бустерною (третьою) дозою. Запис на щеплення у більшості країн відбувається за схожим алгоритмом: потрібно зареєструватись онлайн або у свого лікаря і прийти у пункт вакцинації у призначений день, а після другої дози отримати відповідний сертифікат із QR-кодом. Вакцини виробництва Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna, що використовують у Європі, безоплатні.

Португалія: населення 10,31 млн, повністю вакциновано 87% (8,83 млн)

33-річна Олена Грішина вже кілька років живе у португальському місті Назаре неподалік Лісабона. Вона вважає, що таким темпам вакцинації посприяла довіра португальців до держави і президента, який запевнив, що вакцинація – це добре і врятує економіку країну.

Ще взимку в країні були протести проти вакцинації. А потім кампанією з вакцинації зайнявся віце-адмірал Енріке Гувейя-і-Мелу, який заявив, що це питання буде поза політикою та використовував для переконання людей військову риторику. Якщо на початку кампанії проти вакцинації виступали близько 40% португальців, то тепер їх – не більше 2%.

Зараз, каже Олена Грішина, у Лісабоні зняли майже всі карантинні обмеження, але для відвідування масових заходів, як-от фестивалі, потрібно обов’язково мати сертифікат вакцинації або негативний тест. Швидкий антиген-тест на коронавірус можна купити в аптеці за €2,50, зробити самому і показувати, де потрібно.

Ольга Лібер нещодавно повернулась із Португалії і каже, що пандемія там майже невідчутна. «Влада сказала, що якщо буде більшість вакцинованих, то знімуться обмеження, і виконала обіцянку. У Португалії загалом відчувається полегшення, наче пандемія вже не така й пандемія. Напруги я не відчула», – розповідає Ольга Лібер.

Ірландія: населення 4,995 млн, повністю вакциновано 75% (3,7 млн)

29-річна Галина Герасим, яка живе у Дубліні, розповідає, що люди тут продовжують хворіти, але важких і смертельних випадків – небагато. Після одного із найжорсткіших у Європі локдаунів в Ірландії починають відкривати заклади.

«Мені здається, що це спонукає людей також вакцинуватися, бо їм набридло сидіти вдома. Загалом тут немає потреби вимагати від людей, щоб вони вакцинувалися, сильної антиваксерської кампанії немає. Вакцина з’явилася в доступі – люди пішли і щепилися», – каже Галина.

Водночас є обмеження на кількість людей в аудиторіях університетів, на роботу нічних клубів і ресторанів. Наприклад, у бари пускають лише вакцинованих (за QR-кодом), а невакциновані можуть сидіти тільки на літніх майданчиках. Можуть ще запитати контакти людини – на випадок, якщо хтось із присутніх одночасно з нею виявиться хворим, щоб можна було попередити.

«Через декілька днів тут відкриють все для всіх, тому що скоро Геловін – велике свято для ірландців. Та велику роль відіграє і кількість вакцинованих. Насправді тут все виглядає так, як нормальне життя до пандемії, лиш треба носити маску і вакцинуватися», – каже Галина.

Італія: населення 59,55 млн, повністю вакциновано 71% (42,7 млн)

36-річна Мар’яна Тріль, яка живе в Римі, розповідає, що зараз в Італії починається вакцинація третьою дозою найбільш уразливих категорій і медиків. У серпні почали також вакцинувати дітей від 12 років. Вакцинація, каже вона, є обов’язковою для медпрацівників, освітян, обслуговуючого персоналу, працівників соціальної галузі.

Паспорт вакцинації, так званий green pass, розповідає Мар'яна Тріль, є обов’язковим, щоб зайти у будь-який громадський заклад: у школу до вчителів дитини, спортзал чи ресторан.

Центр вакцинації у аеропорту Рима, Італія / фото Global Times

«Мій чоловік працює техніком на пошті і при вході на роботу у них перевіряють паспорт вакцинації. Якщо є якісь медичні протипокази, тоді потрібно кожні три дні здавати тести, це можна зробити в аптеці або при ній. Одну дозу вакцини отримали люди, які нещодавно перехворіли, їхній паспорт дійсний рік», – говорить Мар'яна Тріль.

Франція: населення 67,39 млн, повністю вакциновано 68% (45,6 млн)

40-річна Ірина Ведрін з Аржелес-сюр-Мер, курортного містечка на півдні Франції, розповідає, що у червні в країні дозволили вакцинувати підлітків від 12 років, тож вона вже щепила свою доньку. Вакцинація, каже вона, є обов’язковою для всіх, хто працює на постійному контракті.

«Мій чоловік – шеф-кухар у ресторані, всі працівники мусять вакцинуватися. Тільки сезонним працівникам, якщо у них закінчується контракт, дозволили допрацювати без щеплення, але натомість робити ПЛР-тест кожні 72 години. Раніше ПЛР-тести були безкоштовні, але з 15 жовтня стали платні і коштують близько 40 євро», – Ірина Ведрін.

Медпрацівники також мають вакцинуватися, інакше їх відсторонюють від роботи за власний рахунок. Це створює величезне навантаження на працюючих медпрацівників і провокує страйки серед них. Паспорти вакцинації потрібні, щоб потрапити в музей, ресторан тощо.

Наталія Міліянчук працює у приватній фірмі в Марселі. У неї на роботі зробили такий графік, щоб не було скупчення людей, але вакцинуватись не змушують.

«Невакциновані, не можуть ходити у бари, кіно й театри. Можна робити ПЛР-тест, але він дорогий. Раніше у Франції, а також в Іспанії, куди я часто їжджу в гості до мами, він був безкоштовний, але від 15 жовтня коштує 40 євро і діє всього три дні», – говорить Наталія.

Щодо протестів антивакцинаторів, то за її словами, у Марселі вони відбуваються часто, зазвичай по суботах. Учасники цих протестів вимагають скасувати заборону входу без ковід-перепусток в театри, музеї, бари, кінотеатри.

Норвегія: населення 5,38 млн, повністю вакциновано 68% (3,72 млн)

Євгенія Антонюк, аспірантка норвезького Nord universitet, розповідає, що люди до вакцинації ставляться по-різному. Спочатку багато хто хотів вакцинуватися, але не міг, бо вакцинували тільки групи ризику.

«А коли можливість щепитися з’явилася, молоді люди почали давати задню, начитавшись різного в інтернеті про вплив вакцинації на репродуктивну систему і загалом на організм. Тому багато молоді лишилася нещепленою, а дехто намагався спеціально заразитись, щоб перехворіти і так отримати імунітет», – каже Євгенія.

Вона додає, що посилення та послаблення карантину в Норвегії залежали не тільки від рівня захворюваності, а мали й політичний підтекст.

«Нещодавно у нас відбулися вибори, і нова влада, щоб показати свою силу, скасувала фактично всі карантинні обмеження. Зараз загалом все працює, як і до карантину, навіть маски не є обов’язковими», – розповідає Євгенія.

Нідерланди: населення 17,44 млн, повністю вакциновано 68% (11,73 млн)

Така кількість вакцинованих, розповідає 32-річна Дана Брантйес-Микитюк, яка живе в Ейндговені, дозволила послабити карантинні заходи. У країні стало менше хворих на коронавірус, а ті, хто потрапляє в лікарні, переважно невакциновані.

«У нас у всіх на телефонах є сертифікати з QR-кодами. Були випадки, коли люди хотіли підробити їх, щоб потрапити в ресторан або клуб – перепустка разом з ID потрібна практично скрізь. Після того, як люди робили скріни і користувались усією компанією одним QR-кодом, щоб кудись пройти, додаток оновили і додали анімацію під кодом – проста картинка, що рухається. І скріншот вже зробити не можна, щоб поділитись», – розповідає Дана.

У Нідерландах, каже вона, також є вкрай релігійні регіони – так званий Bible belt, «Біблійний пояс». Це декілька фермерських населених пунктів у центральній частині країни – у провінціях Зайланд, Хелдерлан, Утрехт і Дренте, де живуть переважно протестанти.

«Вони і є найбільшими антивакцинаторами. Ці люди вважають, що на все Божа воля і вакцина їм не потрібна. Там і з захворюваністю проблемно. А загалом голландці досить прогресивні і все в них добре», – говорить Дана Брантйес-Микитюк.

Велика Британія: населення 67,22 млн, повністю вакциновано 67% людей (45,5 млн)

38-річна Марта Муляк, яка живе в Лондоні, розповідає, що для більшості вакцинація не є обов'язковою, але сертифікат про щеплення потрібен для подорожей, концертів, музеїв, театрів. Водночас вакцинація для працівників медицини, освіти, соціального забезпечення (social care) – обов'язкова. Якщо, до прикладу, медсестра відмовляється від щеплення, її з роботи з пацієнтами переводять на адміністративну, а якщо такої немає – то роботи нещепленим медикам немає взагалі.

«Вакцинація у Великій Британії нижча серед деяких етнічних груп, наприклад, серед вихідців із Індії чи з африканських країн. Із карти вакцинації/рівня захворювання/соціоекономічного статусу видно, що у багатших районах рівень вакцинації значно вищий, а рівень захворюваності і transmission rate (швидкість поширення) значно нижчі», – каже Марта Муляк.

Черга до центру вакцинації у Великій Британії

34-річна Юлія Григоренко, яка теж живе в Лондоні, розповідає, що британці уже почали щепити від коронавірусу дітей від 12 років – медики приїжджають у школи, а батьки попередньо підписують електронну згоду на вакцинацію.

Вона додає, що в Україні жахаються від кількості хворих у Британії, але тут просто багато тестувань – за людьми «буквально бігають з тестами на вулиці».

«Я не жартую. Біля супермаркетів роздавали коробки з експрес-тестами, дочці в школі раз на пару тижнів теж дають коробку із тестами. Також можна їх безкоштовно замовити і забрати в аптеці чи навіть їх привезуть додому. ПЛР-тести теж безкоштовні – замовляєш онлайн, якщо температура вище за певну позначку, все приходить поштою – сам робиш і відправляєш назад. Я кілька разів дітям замовляла. Ніхто в лабораторії не ходить», – розповідає Юлія Григоренко.

Німеччина: населення 83,24 млн, повністю вакциновано 66% (55,11 млн)

«Тут більше довіряють медицині, лікарям і владі. Якщо пропонують вакцинуватися, значить це досліджено і надійно. Жінка, яка лежала зі мною в лікарні, має кілька видів раку і діабет. Їй 68 років. Майже одразу після хіміотерапії їй подзвонив лікар і запропонував вакцинуватися. Вона пішла. В Україні ж люди за найменшої хвороби кричать про протипокази до вакцинації», – розповідає Мар’яна Пристай, яка живе у Баден-Вюртембюрзі, що в південно-західній Німеччині.

Перед вакцинацією кожному дають документи, де детально описана дія вакцини і можливі побічні прояви, потрібно заповнити анкету, вказавши захворювання і алергію на медпрепарати, а лікар відповість на усі додаткові запитання. У Німеччині дозволено вакцинувати підлітків від 12 років, а з вересня – вагітних і мам, які годують. Старшим людям, які вакцинувались понад пів року тому, рекомендовано отримати бустерну дозу вакцини.

Центри тестування на ковід на вулицях Німеччини / фото DW

Щоб кудись потрапити, окрім супермаркетів і громадського транспорту, говорить Мар’яна Пристай, треба пред'явити паспорт вакцинації, довідку про перенесене захворювання або тест. Тести з 10 жовтня платні – приблизно 20 євро за швидкий тест. Про зміни попереджали ще з серпня.

«На роботі – я працюю на хімічному підприємстві – нас тестують раз на тиждень безкоштовно. Роботодавець не має права вимагати паспорт вакцинації, але нас дуже просили вакцинуватися і за власним бажанням повідомити про це», – розповідає Мар’яна.

Працівники лікарень та будинків для літніх людей мають надати підтвердження про вакцинацію, довідку про перенесену хворобу або двічі в тиждень тестуватися. Так само двічі на тиждень безкоштовно тестують дітей у школах.

«Звичайно, що тут не всі довіряють медицині, є антивакцинатори, є божевільні. Але тут їхній голос значно слабший, ніж в Україні», – каже Мар’яна Пристай.

Швейцарія: населення 8,64 млн, повністю вакциновано 62% (5,45 млн)

Як розповідає 32-річна Галина Чоп, яка мешкає у Швейцарії, повільний рівень вакцинації тут пов‘язують із численними протестами, що раніше відбулись у кількох великих містах країни. Хоча вони і не були дуже масовими – одна-три тисячі учасників. Люди протестували не лише проти вакцинації, а й проти запровадження ковід-перепусток.

Захворюваність у Швейцарії не зростає, але через штам «Дельта» і повільні темпи вакцинації із жовтня тут запровадили заходи стримування. Наприклад, розповідає Галина, вхід у ресторани, кінотеатри, дитячі центри та інші заклади дозвілля можливий тільки зі сертифікатом про повну вакцинацію. Ці заходи діятимуть до кінця січня 2022 року.

Також урядовці планують провести тиждень масової вакцинації, розгорнувши мобільні пункти у всій Швейцарії.

«Аби стимулювати людей до вакцинації, уряд запустив ініціативу «переконай друга вакцинуватися і отримай безкоштовну вечерю». Для цього потрібно, аби той, хто вакцинується, вказав ім‘я та контакти людини, яка його переконала це зробити. Тоді та людина отримає ваучер на 50 швейцарських франків, що можна обміняти у місцевих ресторанах та кінотеатрах», – розповідає Галина Чоп.

Австрія: населення 9 млн, повністю вакциновано 62% (5,59 млн)

36-річна Ірина Залецька працює в одній з клінік Інсбрука. Вона розповідає, що зараз в Австрії триває третя фаза вакцинації, коли щеплять всіх охочих, а також вводять третю дозу тим, у кого від першої минуло 6-9 місяців (залежить від кількості антитіл).

Ковід-паспорт можна зробити онлайн, додає вона, якщо людина є громадянином ЄС або має електронний підпис. Якщо немає ні того, ні іншого, то його можна зробити в будь-якій аптеці за страховим номером, адже фармацевти мають доступ до загальної медичної бази.

«За законодавством, можна не вакцинуватись, але в повсякденному житті це створює багато труднощів. Щоб зайти в будь-яку громадську структуру – університет, бібліотеку, міськраду, фітнес-клуб, кафе – потрібно показати зелений паспорт або тест на ковід. Якщо раніше станції тестування були майже усюди, то зараз їх кількість суттєво зменшили, а термін дії тестів скоротили вдвічі. Хоча в Австрії тести досі безкоштовні, на відміну від сусідніх Італії та Німеччини», – розповідає Ірина.

Окрім того, додає вона, великі підприємства чи структури мають законне право не брати на роботу невакцинованих людей, якщо так вирішить їхня профспілка. Хоча відсутність вакцинації не може бути причиною звільнення працівника.

«Люди до вакцинації від коронавірусу ставляться по-різному. Є прихильники теорії змов, чіпів, просто «проти, бо змушують», бояться негативних наслідків для здоров’я. Але наразі повністю вакциновано понад 5,5 млн людей, з яких понад 229 тисяч отримали вже третю дозу препарату», – каже Ірина.

Литва: населення 2,79 млн, повністю вакциновано 61% (1,64 млн)

«Ще від початку локдаунів я приємно здивувалася, наскільки литовці відповідальні у дотриманні карантинних обмежень. В транспорті їхати спокійно, бо в масках усі, і вони не під носом (за деякими винятками). Якщо хтось голосно розмовляє телефоном без маски, то, з мого досвіду, це майже завжди російськомовні. Після зауваження, однак, маску надягають, без суперечок і обзивань мене вредною (як зі мною трапилося днями в київському аеропорту). Таксисти завжди в масках, вони не починають розповідати: «А ви шо, вірите у вірус?..», – розповідає Ольга Проскура, яка живе у Вільнюсі.

«Антиваксерські настрої є, було кілька гучних акцій протесту під Сеймом, де навіть постраждали кілька поліцейських – потрапили в лікарню з переломами. Це була безпрецедентна для Литви акція протесту, таких не було багато років, із насильством і камінням. Організовано це було руками російських «колег» – уже доведено і викрито найактивнішого провокатора», – додає вона.

За словами Ольги, перед входом до будь-якого закладу – від магазину (площею більше 1500 м2) до перукарні чи пабу – потрібно показати «паспорт можливостей» – сертифікат, що генерується після отримання двох доз вакцини.

«Перевіряють ретельно, за підроблення цього документу світить штраф у 5000 євро, і вже були такі кейси. Нещодавно поліція влаштувала рейд для виявлення порушників із підробленими (або на іншу людину) паспортами можливостей», – розповідає Ольга.

Зараз усі охочі в Литві можуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу через пів року після другої дози, залежно від рівня антитіл.

Туреччина: населення 84,34 млн, повністю вакциновано 57% (48,2 млн)

38-річна Наталя Вовк зараз живе у курортній зоні Туреччини неподалік Мармариса. Вона розповідає, що тут про коронавірус практично не говорять.

«Немає обов’язкової вакцинації за професіями, протестів теж немає. Мабуть, в Стамбулі чи Анкарі вони є. Тут я за пів року не чула жодного кіпішу через ковід, хоча хворі, звісно, є. Ні в кого немає паніки – люди думають про бізнес, про те, як гарно провести сезон. Можливо, це тому, що тут туристичний район. Українці ж люблять нагнітати», – каже Наталя Вовк.

Водночас, додає вона, турки свідомо та організовано вакцинуються. Також обов’язковий ПЛР-тест на коронавірус при в’їзді в країну, раніше така вимога діяла і для в’їзду з однієї області в іншу, але тепер її скасували.

«Тут дуже хороша медична система, у кожного є медичне страхування, що покриває найрізноманітніші випадки. Люди знають, що навіть якщо щось станеться, то вони отримають якісну медичну допомогу. У Туреччині довіряють медицині», – додає Наталя.

Латвія: населення 1,9 млн, повністю вакциновано 52,6% (998 тис.)

27-річна Марія Бернацька з Риги розповідає, що в Латвії вакцинація від коронавірусу є обов'язковою для працівників держструктур та медиків, для решти населення вона добровільна.

«У нас довго дискутували, чи потрібно запроваджувати обов'язкову вакцинацію для освітян, однак через протести її залишили добровільною. Влада прийшла до висновку, що обов'язкова вакцинація спричинить звільнення серед педпрацівників, яких і так не вистачає», – розповідає Марія.

Нещодавно, додає Марія, проти обов'язкового щеплення від ковіду протестували й пожежники, однак це не мало результату. Загалом у Латвії небагато протестів проти вакцинації, більшість із них не виходять за межі Facebook-суперечок.

Попри те, що вакцинація у Латвії добровільна, працівників галузі обслуговування можуть не допустити до роботи без сертифікату про вакцинацію й багато тих, хто не хотів щепитися, додає Марія Бернацька, фактично залишилися без роботи.

Школярі й ті, хто не хотів вакцинуватися, але працює у магазинах і ресторанах, кожного тижня здають тести.

Польща: населення 37,95 млн, повністю вакциновано 52,5% (19,8 млн).

25-річна Вікторія Баюн з Варшави говорить, що зараз влада Польщі дискутує про обов’язкові щеплення від коронавірусу для лікарів, поліції, військових, пожежників та вчителів, але остаточного рішення ще немає. Також говорять про паспорти вакцинації або негативні тести для відвідування магазинів, ресторанів чи кафе, та зараз це не обов'язково, лише деякі заклади вимагають підтвердження вакцинації на власний розсуд.

До вакцинації в Польщі, розповідає Вікторія, всіляко заохочують: організовують розіграші цінних призів, повертають частину податків, також працює потужна рекламна кампанія в інтернеті і на вулицях.

33-річна Наталя Кузьо, яка живе у Любліні, розповідає, що у Польщі люди ставляться до вакцинації від коронавірусу по-різному, як і в Україні – є ті, хто вакцинуються без проблем, є відверті антивакцинатори, є ті, хто відкрито не протестує, але і не вакцинується. Чим західніше, говорить Наталя, тим вищий рівень вакцинації і менше нових хворих. У Любліні зараз найменше вакцинованих і найбільше хворих та смертей від коронавірусу.

Пункт вакцинації у Щецині, Польща

«Із вересня тут роблять третю бустерну дозу – у першу чергу тим, в кого ослаблений імунітет через різні хвороби, зокрема онкологію, і медикам. Потім доповнили усіма охочими, старшими за 50 років, а днями з'явилася інформація, що через кілька тижнів третю дозу зможуть зробити всі повнолітні, хто хоче», – розповідає Наталя і додає, що від другої дози вакцини має пройти не менше пів року.

А що у решті світу?

Канада: населення 38,01 млн, повністю вакциновано 74% (28,06 млн)

35-річна Тетяна Кудрявська, яка живе в Онтаріо, розповідає, що в її оточенні всі повністю вакциновані від коронавірусу.

«Особисто я не знаю нікого, хто був би проти вакцинації. У мого нареченого є лише один друг, який проти – він порівнює паспорти вакцинаціі з присвоєнням особистого номеру в таборах смерті нацистів. Мама мого нареченого, їй 73 роки, отримала рекомендовану вакцинацію після операції на серці. Її бойфренд, десь такого ж віку, мав операцію із заміни колінного суглобу і також за рекомендацією лікаря вакцинувався», – розповідає Тетяна.

Вона додає, що родина її нареченого – досить активні люди, мають багато друзів і часто збираються великими компаніями. З початку пандемії їхні зустрічі припинились, тож всі розуміли, що вакцинація – для їхнього ж блага.

«Сім'ї не бачилися місяцями в період локдауну. Раян (наречений) не бачився з братом і його родиною більше року. До речі, один з його племінників, хлопець 12 років, теж отримав першу вакцину, а скоро почнуть вакцинувати дітей від 5 до 11 років. Є ті, кому не рекомендовано ставити вакцину – якщо є алергія на один з компонентів. Але тут люди стараються вакцинуватись, щоб повернутися до нормального способу життя», – говорить Тетяна Кудрявська.

Вона каже, що різниця у менталітеті українців і канадійців – відчутна: у «вільних» українців все з-під палиці, їм правила не писані, а в Канаді не потрібно людей просити чи лякати, вони самі дотримуються правил.

«Протести через обмеження, мабуть є, як і скрізь. Але вони дуже незначні і переважно у Facebook. Канадійці дуже законослухняні. Ніхто не хоче платити шалені штрафи за порушення встановлених правил. Зараз Канада живе нормальним життям – усі супермаркети і ресторани відкриті. Та якщо не вакцинований, то потрібно постійно робити тести», – говорить Тетяна.

Китай: населення 1,4 млрд, повністю вакциновано 73% (1,05 млрд)

«Ну це Китай, тут усе просто. Нема вакцини – сиди вдома або гуляй у лісі. Бо без відмітки про вакцинацію нікуди не пускають – ні в магазин, ні в транспорт, ні на роботу. Просто і чітко. Тому вакцинованих – більшість. За винятком тих, кому це не дуже треба: селяни, які нікуди не їздять, люди, які більшість часу проводять вдома – тут таких немало. Але вони, здебільшого, і не становлять загрози. У цій пандемії Китай однозначно всіх переміг. Я не здивуюсь, якщо з часом з’ясують, що це був класичний приклад стратегії Сунь-цзи», – говорить 37-річний Андрій Лапін, який живе в провінції Цзянсу на сході країни.

Центр вакцинації у Гонконгу, Китай

Австралія: населення 25,69 млн, повністю вакциновані 61% (15,6 млн)

В Австралії, розповідає 31-річна Олена Макаренко, яка живе у Сіднеї, карантин послаблювали та посилювали окремо в кожному штаті, залежно від показників захворюваності. У штаті Новий Південний Вельс, де розташований Сідней, локдаун тривав 107 днів – 3,5 місяці.

«Усе було зачинено, не можна було навіть з дому піти далі, ніж на 5 км. Кілька тижнів тому почали відкривати, але тільки для повністю вакцинованих – чекали, допоки буде 70% щеплених двома дозами по штату. Натомість у Мельбурні, штаті Вікторія, постійно то посилювали, то послаблювали карантин, і зараз він посилений», – говорить Олена.

Вакцинація в Австралії, за її словами, «добровільно-примусова». Наприклад, невакцинованих не беруть на роботу, клієнти закладів та фірм теж мають бути щеплені. Взагалі для нещеплених, додає вона, локдаун продовжується – включно з 5-кілометровою зоною, на яку можна вийти з дому. Проте таких – меншість.

«У нас є спеціальний додаток на телефоні для контролю дотримання карантину (подібно до додатку «Дій вдома» – ред.), у якому також є і сертифікат про вакцинацію. Потрібно відсканувати додаток, коли, наприклад, заходиш у супермаркет чи магазин – і на екрані з’явиться зелена галочка. Тим, у кого немає гаджетів, це ускладнює життя. До нас у салон так прийшла 90-річна жінка на манікюр-педикюр з паперовим сертифікатом», – розповідає Олена Макаренко.

США: населення 329,5 млн, повністю вакциновані 57,2% (190,6 млн)

У США кожен штат і навіть великі міста можуть встановлювати свої правила вакцинації від коронавірусу, розповідає 47-річний Андрій Павлюков із Сан-Франциско.

«У Каліфорнії наразі все працює. Однак є обмеження на масові заходи – там, де більше 1000 людей, обов’язкова вакцинація або негативний тест. Масові заходи на понад 10 тис. людей дозволено проводити лише на вулиці і також із обов’язковою вакцинацією або тестом. Компанії теж вимагають вакцинацію для тих, хто працює в офісі», – говорить Андрій.

Вакцинація необхідна для відвідування громадських місць – музеїв, стадіонів, бібліотек, арт-галерей, театрів, лікарень. Водночас у ресторани і магазини дозволено заходити всім, але у масках.

Центр вакцинації у Нью-Йорку, США / фото CNBC

«Демократичні штати на 80% вакциновані і підтримують вакцинацію, республіканські не підтримують і не вакцинуються. Відповідно, демократичні вводять обмеження за потреби, республіканські – ні», – поясню особливості американської політики 35-річна Надія Цар, яка теж живе у Каліфорнії.

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В Україні станом на 28 жовтня повністю вакциновано 7,14 млн людей при населенні 41,3 млн, тобто усього 16%.

Над текстом працювали Олександра Бодняк, Вікторія Ейсмунт, Ольга Гринько та Анна Журба