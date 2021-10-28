Останнім часом всі розмови тільки про Моршин. Здається, такої популярності маленьке курортне містечко на Львівщині досі ще не знало. А все через те, що воно виявилось єдиною майже Covid-free зоною в Україні. Ще весною місцевій владі вдалося провакцинувати майже все доросле населення, і це допомогло містечку зберегти захворюваність на мінімальному рівні навіть у розпал нової хвилі пандемії. І це справді круто.

Тепер ми всі хочемо бути Моршином. Про життя в єдиному в Україні вакцинованому містечку ходять легенди і створюються прекрасні меми. Виглядає так, що там всім живеться добре: люди здорові, вакцинуються і п’ють водичку. ZAXID.NET зібрав найкращі меми на тему життя в Моршині у період нової хвилі ковіду.

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У Моршині вакциновано 75% населення містечка і ніхто не помирає від коронавірусу. Навіть більше – тут нікого не госпіталізовують, а ті одиниці, хто заражається, переносять хворобу вдома. Тепер всі хочуть в Моршин.

Ходять чутки, що влада Моршина уже готується будувати стіну, щоб вберегтися від навали біженців.Люди готові до радикальних дій, лиш би потрапити в ідеальне містечко.

В Моршин все ж можна потрапити, є кілька способів, але вони не всім сподобаються:

Майбутнє готує нам багато несподіванок, вони не всі приємні. Але якщо ви з Моршина...

Хтозна, що чекає всесвіт у майбутньому, але Моршин точно встоїть.

Остап Стахів з друзями-антивакцинаторами уже в дорозі. Але ж ми розуміємо, що запізно – Моршин їм вже не взяти!

Навіть якщо хтось з антиваксів прорветься, їм буде несолодко...

А ви вже пили водичку з бювету у Моршині? Вона робить вас здоровими і щасливими, а якщо пити по 8 горняток в день – то досягнете цілковитого дзену.

Моршин став настільки популярним, що туди от-от почнуть возити туристів зі всього світу. Шах і мат, Венеція!

Ви все ще знаєте, де пережити осінній локдаун? Звичайно, ж в ідеальному місті Тільки поспішайте, місця залишилось не так вже і багато.

Здається, скоро в Моршині буде перенаселення. Ціни на квартири, можете починати зростати! Тур-фірми, ви теж рухайтесь – голодні туристи вже не можуть дочекатись, щоб потрапити в це утопічне місце.

Зрештою, кожне місто ще може стати Моршином. Це містечко з населенням близько 6 тис. мешканців не перебуває під якимось магічним куполом. Тут живуть звичні люди, просто місцевій владі вдалося згрупувати і вакцинувати дуже велику частину населення. Львів, Тернопіль чи Одеса теж можуть стати Моршинами. Просто вакцинуйтесь, носіть маски, довіряйте лише фактам та здоровому глузду.