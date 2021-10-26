У курортному містечку Моршин, де навесні провели колективну вакциацію від коронавірусу, у лікарні немає жодного хворого на Covid-19. Загалом у Моршині двома дозами вакцинували 74% дорослогго населення.

Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на міського голову Моршина Руслана Ільницького, у місті наразі є 22 хворих на коронавірус, із яких восьмеро – вакциновані. За словами міського голови, жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації.

«Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають Covid-19 [це сумарна кількість хворих станом на 26 жовтня], з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою штаму "Дельта" маємо таку тенденцію. Але за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції», – розповів Руслан Ільницький.

Міський голова додав, що після колективної вакцинації очікував, що мешканці Моршина взагалі не хворітимуть на коронавірус. Однак у березні, під час попередньої хвилі коронавірусу, у Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, як і смертей.

«Експеримент вдався з різних підходів, оскільки госпіталізованих нема. І якщо говорити про економічний чинник, бо це також була наша мотивація, коли зверталися в МОЗ, то все літо і зараз в нас є відпочивальники, санаторії працюють на повну потужність. За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%», – додав Руслан Ільницький.

Нагадаємо, що навесні Моршин взяв участь у експерименті МОЗ із масової вакцинації для вироблення колективного імунітету. За період із 20 червня й до початку серпня у місті не фіксували жодного випадку коронавірусу. Станом на 26 жовтня у Моршині першою дозою вакцинували 75% населення. а другою – 74% дорослого населення.