Останній хворий на коронавірус у Моршині був зафіксований 20 червня

У Моршині, де вже чотири місяці триває пілотний проект з максимально широкого охоплення щепленнями від коронавірусу, однією дозою вакцини щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами – 66%. Зараз у місті немає зареєстрованих нових хворих на Covid-19, повідомило 5 серпня МОЗ.

Останній випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у Моршині був зафіксований 20 червня.

«Це дуже хороший результат. Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. До проекту долучились окрім медиків, місцева влада, ЗМІ, релігійні спільноти. Тільки разом ми зможемо захистити українців від Covid-19. Зараз наша мета – щепити якомога більше людей та не дати пандемії восени загостритися», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, у 16 квітня 2021 року МОЗ України спільно з місцевою владою запустило пілотний проект з вакцинації більшості дорослого населення в Моршині. Загалом у місті проживає 4 239 мешканців, 800 з них – діти до 18 років.

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).