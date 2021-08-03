Для зручності мешканців Львова та області центри вакцинації працюють і у будні, і у вихідні

Цього тижня, 2-8 серпня, на Львівщині працюватимуть 17 центрів вакцинації у 11 містах Львівщини. Аби мешканці області могли вакцинуватися тоді, коли їм зручно, центри вакцинації вже другий тиждень працюють і у будні. Департамент охорони здоров'я ЛОДА подав графік роботи центрів на цей тиждень. Записатися на вакцинацію на сайті Helsi.

Графік роботи центрів у Львові

1. Стадіон «Львів Арена», вул. Стрийська, 199, 2 серпня з 14:30 до 18:00 (Moderna), 3 серпня з 15:00 до 18:30 (Moderna), 7-8 серпня з 10:00 до 15:00 (Moderna).

2. ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7 Б, 3-6 серпня з 15:00 до 18:30 (Moderna), 7-8 серпня з 10:00 до 15:00 (Moderna).

3. ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка» (Сихів) ( проспект Червоної Калини, 81), 2-6 серпня з 15:00 до 18:30 (Moderna), 7-8 серпня з 10:00 до 15:00 (Moderna).

4. ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

7-8 серпня з 10:00 до 15:00 (CoronaVac)

5. Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (вул. Гетьмана Мазепи, 1Б

7-8 серпня з 10:00 до 15:00(CoronaVac).

6. IQMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 7-8 серпня з 10:00 до 15:00 (Moderna).

7. Народний дім у смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2)

7-8 серпня з10:00 до 15:00 (Moderna).

Графік роботи центрів вакцинації у містах Львівщини

Броди. Народний дім (вул. Коцюбинського, 7)

7-8 серпня з 10:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Дрогобич. Районний народний дім (вул. 22 січня, 28)

з 2 по 8 серпня з 9:00 до 15:00 (Moderna)

Трускавець. Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецька МЛ (вул. Данилишиних, 62)

2-7 серпня з 9:00 до 15:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Стрий. Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (вул. Шевченка, 18), спортзал

2-6 серпня з 12:00 до 16:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Червоноград. ЦПМСД м.Червонограда (вул. Івасюка, 8)

2-6 серпня з 8:30 до 17:000 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer),

7 серпня з 9:00 до 13:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Новояворівськ. Актовий зал Новояворівської лікарні імені Юрія Липи (вул. Т.Шевченка, 18)

2-7 серпня з 9:00 до 14:00

(Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Золочів. Палац культури ім. Ігоря Білозора ( вул. В.Чорновола,1)

7-8 серпня з

10:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Жовква. Поліклініка Жовківської лікарні (вул. Львівська, 17)

2-6 серпня з 9:00 до 19:000 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer),

7 серпня з 9:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Новий Розділ. Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)

2-3 і 6 серпня з 14:00 до 18:000 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer), 4-5 серпня 9:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer), 7 серпня з 10:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer)

Самбір. ЦПМСД Самбірської міської ради (вул. Чайковського, 12)

2-6 серпня з 9:00 до 17:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer), 7-8 серпня з 10:00 до 14:00 (Moderna/CoronaVac/AstraZeneca/Pfizer).