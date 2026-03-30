Арташ Амізян очолить обласний центр служби крові на п'ять років

У понеділок, 30 березня, конкурсна комісія визначила переможцем на посаду директора КНП ЛОР «Львівський обласний центр служби крові» Арташа Амізяна, який останні пів року виконував обов’язки керівника. Він виявився єдиним претендентом на посаду.

Як розповіли у Львівській облраді, Арташ Амізян представив своє бачення розвитку установи. Серед ключових завдань – збільшення донацій крові, забезпечення медзакладів області запасами, оновлення обладнання та розвиток виїзних бригад.

«Заохочення та популяризація донорства – один із наших пріоритетів. Працюємо з громадами, закладами освіти, культури та бізнесом, щоб залучати більше донорів. Під час виїздів вдається залучити 70-100 донорів», – зазначив Арташ Амізян.

За підсумками співбесіди комісія підтримала його кандидатуру та рекомендувала укласти з ним контракт на п’ять років. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати на сесії.

Арташ Амізян з вересня 2025 року виконував обов’язки директора КН ЛОР «Львівський обласний центр служби крові». До того працював викладачем у Львівській медичній академії імені Крупинського», директором КНП «Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Стрийського району, згодом – заступником генерального директора з консультативно-діагностичної роботи та якості медичної допомоги КНП «Миколаївська міська лікарня».

У 2024-2025 роках займав посаду начальника ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України у Львівській області».